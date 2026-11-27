Con la estimación del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, de que la economía crecerá 1.9% este año, con el cual coinciden prácticamente todos los analistas del sistema financiero hoy, quedan claras varias cosas. La estimación que hizo Hacienda, encabezada por Edgar Amador, a principio de año se cumplirá. Fijó un rango, pero el puntual era 1.8 por ciento. Quienes lo criticaron deberían reconocer que él tuvo razón. Después de Andrés Manuel López Obrador y dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la economía regresó a la parte más baja del crecimiento que tuvo en el periodo neoliberal.

REMATE ESPERADO

Nu Banco, propiedad de David Vélez, desgraciadamente sigue la ruta de fracaso que anticipó el Padre del Análisis Superior. Era prácticamente imposible que en algún otro país pudieran repetir el éxito que tuvieron en Brasil. Ahí fue la suerte de la oportunidad, ya que aprovecharon muy bien la entrada en operación de PIX, que puso en marcha el banco central de ese país cuando era encabezado por Roberto Campos y ahora por Gabriel Galípolo. En México apostaron por una gran inversión en propaganda y apertura indiscriminada de cuentas, esperando tener muchos clientes que les darían una base muy sólida de captación. Armando Herrera lo llevó de sofipo a banco, que lo son desde agosto, pero con una estrategia que ha hecho que inicie la preocupación no únicamente entre los miembros de la ABM, presidida por Emilio Romano, sino de la propia CNBV, presidida por Ángel Cabrera. Los niveles de cartera vencida están muy por encima del promedio de la banca en el país, lo que está minando el capital de un banco que sigue dependiendo de la operación sudamericana.

Hace unos días nombraron como directora general a Estephany Paulette Ley, que está obligada a realizar un muy fuerte ajuste y depuración operativa si es que quieren evitar convertirse en una burbuja de jabón que, al reventar, ciertamente, no causará un problema para el sistema financiero mexicano, pero que sí debe ser prevista no sólo por la CNBV, sino por Hacienda y el Banxico. En algún momento, Vélez y su gente deslizaron que las críticas del Padre del Análisis Superior eran cortesía de la banca tradicional que les temía; sin embargo, los datos están confirmando que se trata de un mal modelo de negocios. El tiempo sigue corriendo.

REMATE PODRIDO

Afortunadamente, López Obrador “heredó” pocas manzanas podridas al gobierno de la presidenta Sheinbaum y ella logró una importante depuración que ha permitido que su gestión sea sustancialmente mejor que la de su antecesor.

Ayer, el PAS le contó sobre el mal desempeño del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, y hoy corresponde revisar la ya muy larga gestión de Zoé Robledo al frente del IMSS.

Los indicadores señalan que la situación de este organismo es peor para los trabajadores que cuando la asumió fugazmente Germán Martínez. Gran parte de los problemas del IMSS proviene del manejo político de Robledo, quien se encargó de debilitar la representación de trabajadores y patrones en el instituto, dando lo que ha sido calificado por la iniciativa privada como un albazo legislativo al aumentar el poder del director sobre la asamblea, que debería ser el órgano superior de representación. Capturó a representantes del consejo técnico con personajes como Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, quienes sólo le dan la razón a Robledo. Como lo ha señalado el PAS, la campaña que supuestamente está haciendo para modernizar el IMSS ha incluido la reinauguración de un cyberknife que existe desde 2012 en el instituto, cuando el director era Daniel Karam, o unos anuncios que serían malos para un trabajo de escuela.

REMATE OBSESIONADO

El presidente de la Conasami, Luis Felipe Munguía, no está dispuesto a escuchar las razones de la iniciativa privada: ya decidió que el aumento al salario mínimo debe ser de dos dígitos. A los legisladores les dijo que el costo laboral en México es muy bajo y que lo pueden seguir aumentando sin que implique problemas de empleo. La realidad está en otro lado. Como ha documentado el Inegi, presidido por Graciela Márquez, está creciendo la informalidad laboral a 55% de la población, 33 millones de mexicanos. Parecería que a este funcionario, como a, Marath Bolaños, les interesa más un objetivo político que el bienestar de los trabajadores. Es necesario destacar que la posición político-ideológica de estos dos funcionarios contrasta con la de líderes de la iniciativa privada como José Medina Mora y Juan José Sierra, respectivamente presientes del CCE y de la Coparmex, quienes están y han estado a favor de los trabajadores y no de obsesiones políticas.

REMATE PRECISADO

Hacienda, encabezada por Edgar Amador, precisó que las observaciones de la ASF, de Aureliano Hernández, a la Casa de Moneda, dirigida por Marcial Luján, no constituyen delitos. Como se sabe, es el inicio de procedimientos.