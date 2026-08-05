Reglas claras

Cuando realmente se busca la transparencia no se necesita sacar pañuelitos blancos o hacer encendidos discursos como lo hizo López Obrador, tampoco debatir cuál debe ser el carácter del instituto que se encargue de la transparencia.

Lo que debe hacerse es tener normas claras y predecibles como las que anunció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y que estará bajo la operación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro. Con este catálogo se busca eliminar o por lo menos disminuir la discrecionalidad en la información que puede reservarse sobre el servicio público. Durante el sexenio pasado se llegó a excesos que generaron opacidad. De la buena gestión que tenga el equipo de Buenrostro depende mucho cómo será visto este gobierno en transparencia y combate a la corrupción.

REMATE DIFERENCIADO

Una de las encomiendas que recibió Jennifer Castillo cuando fue nombrada administradora de grandes contribuyentes del SAT fue cambiar la manera de relacionarse con ese grupo y, en la medida de lo posible, cerrar expedientes que muchas veces llegan a litigarse durante periodos que algunas veces rondan las dos décadas. El principio es bastante sencillo. Los grandes contribuyentes tradicionalmente tienen diferencias de interpretación y/o de cumplimiento de obligaciones. No únicamente por los montos, que suelen ser de miles de millones de dólares, sino por las propias estructuras corporativas de las empresas estos juicios son verdaderamente largos. Algunos, con intencionalidad política, han confundido el derecho de una empresa a agotar hasta la última instancia jurídica para proteger el patrimonio de sus accionistas, con una suerte de rebeldía política e incluso llegan a inventar presuntos actos delincuenciales. Estas versiones son verdaderamente absurdas, pero a algunos grupos políticos les son muy útiles para construir historias que les dan una base para posiciones electorales.

Sin embargo, en otros casos se justifica el juicio y más allá su resultado sin cuestionar a los accionistas y administradores de las grandes empresas que siguen estos procedimientos. Ahí están casos como el que mantuvieron la AMIS, presidida por Pedro Pacheco, como representante gremial y algunas instituciones de seguros, que resolvió el servicio que encabeza Martínez Dagnino a través de un complicado proceso de conciliación. Hay otros en los que se agotan absolutamente todas las instancias legales en la SCJN, presidida por Hugo Aguilar, que determina si el contribuyente o el gobierno tienen la razón. Por cierto, el porcentaje de victorias que institucionalmente tiene el SAT es verdaderamente elevado a favor de la Hacienda pública. Es fundamental destacar que, mucho más allá del uso político que se da algunos casos particulares, los diferendos suelen durar varios lustros.

REMATE ANTICIPADO

A la Comisión Nacional Antimonopolio, presidida por Andrea Marván, le está costando muchísimo trabajo conseguir elementos para negarse a la creación del grupo de aviación integrado por Viva Aerobús y Volaris, dirigidas por Juan José Zuazua y Enrique Beltranena, respectivamente. Este grupo aeronáutico permitirá no sólo mantener a estas dos empresas, sino que mejorará sustancialmente la competencia en el mercado aeronáutico nacional.

REMATE COLOCADO

Grupo SuKarne, encabezado por Jesús Vizcarra, desde su nacimiento han tenido en su consejo de administración a figuras destacadas de las finanzas a nivel internacional. En los últimos días ha corrido la versión de que estarían buscando vender el negocio. Los supuestos racionales son verdaderamente absurdos y más a unos pocos días que regrese la exportación de ganado vivo de México a EU, una señal de que se ha logrado controlar el rebrote del gusano barrenador. Lo que están haciendo en SuKarne es buscar opciones de colocación en el mercado accionario para consolidar su fortaleza en el mercado; sin embargo, algunos con mucha facilidad confunden una oferta accionaria con una pérdida de control. De los muchos pendientes que tienen la BMV y BIVA, encabezados por Marcos Martínez y María Ariza, respectivamente, es explicar a los “expertos financieros” qué son y para qué sirven las colocaciones en los mercados.

REMATE ESPECULATIVO

Considerando: crecimiento anualizado de la inflación, que se encuentra muy cerca del puntual autoimpuesto por Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez; el muy bajo crecimiento económico, que –de acuerdo con su más reciente encuesta– será este año de 1.2% y el nivel de tipo de cambio –que en buena medida se explica por el carry trade, es decir, que inversionistas internacionales están comprando pesos para invertir en México por el diferencial de tasas de interés–, quizá no sería tan mala idea disminuir un cuarto de punto la tasa de referencia. Como señaló el PAS, mañana la decisión de la Junta de Gobierno será mantenerla sin cambio, pero no es mala idea considerar que se podría disminuir un poco más.