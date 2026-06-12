A pesar de la ABM

Hace unos días, José Merino le dijo al Padre del Análisis Superior en su programa de Imagen Radio que la digitalización de la economía se daría en la medida en que fuera fácil y accesible para las personas. El director de la ATDT ha venido a destrabar uno de los más grandes nudos del sistema financiero mexicano: el uso excesivo del efectivo. Él no se ha complicado con la visión anquilosada de la ABM, presidida por Emilio Romano, que se divide entre discusiones de salón y el interés particular de algunos de sus miembros que, dicen, ahora sí ya aceptaron las ventajas de la digitalización.

Ciertamente, los banqueros tienen razón en que CoDi y DiMo no tienen una orientación de mercado, como lo demuestra la poca aplicación que tiene con respecto a modelos similares que se han utilizado en el mundo, a pesar de que el SPEI del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, fue pionero en la implementación de esta carretera para las transacciones digitales.

Sin embargo, el asunto va mucho más allá de las posiciones personales de Othón Moreno, director de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados del Banco de México, puesto que el instituto central lanzará en septiembre una nueva versión de CoDi y DiMo que, justamente, va en el sentido planteado por Merino: hacer mucho más fácil el uso de los pagos digitales y eso pasa, necesariamente, por disminuir el número de pasos para hacer los pagos.

REMATE DINOSAURIO

Desgraciadamente, esta presidencia de la ABM sigue perdida en discusiones bizantinas que recuerdan aquellas de cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Más allá de las frases políticamente correctas de Emilio Romano, como decir que están de acuerdo con la digitalización de la economía y que claramente apoyan a la presidenta Claudia Sheinbaum, en realidad, no están haciendo mucho.

Según la presidencia de la ABM, podrían estar aplicando más presión a los actores, pero que no pueden hacer mucho más hasta que el Banco de México publique las nuevas reglas para las cuentas N2 ampliadas. Según el gremio de los banqueros, están haciendo lo que no requiere la participación del gobierno: hasta el momento, no se han visto iniciativas institucionales con gremios como la ANTAD y la Canirac, que presiden Diego Cosío e Ignacio Alarcón, respectivamente, ni con oras organizaciones de comerciantes.

También es un hecho que muchos de los directores de bancos consideran que la digitalización de la economía es un sacrificio, pero que están dispuestos a hacerlo por el bien de México. Parecería que quienes tienen estas posiciones no comprenden que, ciertamente, deben sacrificar la comodidad de hoy para que ellos mismos obtengan beneficios, pero todo indica que no lo pueden ver los que viven de trimestre en trimestre.

REMATE AFORTUNADO

Mientras que los banqueros como gremio están ateridos, hay señales que permiten tener esperanzas en la digitalización de la economía por la parte del sentido común. La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, sí está tomando medidas para digitalizar la economía. La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, ha estado realizando un gran trabajo porque entiende que el tema va desde los negocios a los bancos y no como creen los miembros de la ABM: que ellos son el motor.

Mucho más allá de las iniciativas que ha venido trabajando la Secretaría de Economía, destaca el caso de Mercado Pago, dirigido por Pedro Rivas, que ha entendido que la digitalización conviene a los comercios y que debe ser una fuerza para las instituciones de crédito.

Mercado Pago incrementará su potencia una vez que la CNBV, presidida por Ángel Cabrera, les dé autorización para convertirse en institución de crédito. Su poder de ser un maverick en la competencia bancaria proviene de que no se basan en la tecnología, como pudiera ser Plata, de Neri Tollardo, o la fantasía de Nu, de David Vélez, que se mantiene gracias a su éxito en Brasil, que no es replicable en México.

La autorización dependerá de que Mercado Libre, como banco, no sólo se logre por la buena idea que tienen o la fortaleza de la empresa, que anunció una inversión por 4 mil 600 millones de dólares para este año, sino que la compañía que dirige en México David Geisen cumpla con los requisitos tanto de la CNBV como del instituto central.

La apuesta de Mercado Pago coincide con la línea del sentido común desde el comercio y no desde la torre de marfil de la banca que ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum a través de funcionarios como José Merino, de la ATDT, y Escobedo, desde la Secretaría de Economía.

REMATE EXCLUSIVO

La subsecretaria de Transporte, Tania Carro, dijo en el programa de Imagen Radio al PAS que la SICT no tiene un plan para construir una Terminal 3 en el AICM, ya que su prioridad es fortalecer el sistema aeroportuario del Valle de México.