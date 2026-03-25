Pemex miente

En 2018, Pemex no estaba bien, los gobiernos de la transformación se encargaron de ponerla en una situación peor a pesar de que las secretarías de Hacienda y Energía, encabezadas por Edgar Amador y Luz Elena González, respectivamente, han puesto un piso sólido desde el punto de vista financiero que, incluso ha permitido que mejore la calificación de la deuda. Es importante establecer que las calificadoras de valores certifican la posibilidad de pago oportuno de las deudas y no la calidad financiera de la administración. El aval del gobierno federal garantiza que Pemex podrá cubrir sus deudas financieras en tiempo y forma. Víctor Rodríguez se ha convertido mucho más que en un dolor de cabeza para el gobierno federal, ya que ha abusado de la amistad con Claudia Sheinbaum, porque fueron compañeros de cubículos, incluso publicaron un artículo juntos. Le ha mentido a la jefa de gobierno o, al menos, ha maquillado la verdad sobre los temas de Pemex, y la ha hecho cometer errores e imprecisiones en la conferencia de prensa de la mañana.

REMATE TRAMPOSO

El derrame de combustible en Dos Bocas que causó la muerte de cinco personas es un ejemplo cercano de las mentiras. Cuando se dio el incidente, la información de Pemex hacia la Presidenta fue que había sido un asunto menor, fuera de las instalaciones de Dos Bocas y que se había controlado oportunamente. De hecho, así lo informó el gobierno, aunque luego tuvo que ir corrigiendo ante la gravedad de la tragedia que hasta el momento deja dos posibilidades terribles: Dos Bocas fue construida en un lugar inapropiado por el capricho de Andrés Manuel López Obrador y mismo que cumplió Rocío Nahle como lo indicó desde el sexenio pasado el IMP. La otra posibilidad apunta a un mal manejo de esta instalación por parte del equipo de Víctor Rodríguez que permitió un derrame de “líquido aceitoso” que salió a la vía pública y mató a cinco personas. Esto implicaría un mal manejo por parte de la división de Pemex Exploración y Producción, que no hizo su trabajo adecuadamente.

REMATE FALSO

Sobre el derrame de combustible que afecta al golfo de México las mentiras hacia la presidenta Sheinbaum y la sociedad son todavía peores. Le han hecho creer que el derrame fue propiciado por un barco del que a seis días no atinan a decir cuál fue, quiénes son sus propietarios, ni se harán responsables… Vamos, si en realidad existe este barco o es un fantasma de la imaginación de Rodríguez. Después del derrame del Exxon Valdez, la Organización Marítima Internacional obligó a que los barcos que transportan hidrocarburos tengan doble casco para evitar derrame. ¿Éste no los tenía? Bueno, en caso de existir. De acuerdo con expertos del sector energético, el derrame de hidrocarburo se produjo en un campo de Pemex en Campeche y no funcionaron los sistemas de alerta conocido como Scada el cual informa sobre la presión de los ductos y puede indicar caídas de presión que pueden ser por robo de combustible o, como en este caso, por la ruptura de un ducto. Esta versión sostiene que al no funcionar este sistema tuvieron que andar a prueba y error tratando de averiguar dónde estaba el problema y contenerlo; sin embargo, en lugar de enfrentar la realidad le mintieron a la Presidenta hasta el grado de orillarla a salir ayer a dar intentos de explicaciones que no tienen que ver con la verdad. De ahí que ya más de 600 kilómetros de la costa afectados por el derrame que, según la gobernadora de Veracruz, Nahle, califica como simples manchitas que dice ella, no han causado ningún problema. El lunes la Presidenta instruyó a Rodríguez para que fuera a la zona. El Padre del Análisis Superior imagina que sí cumplió con la encomienda, pero no tomó ninguna acción de cara al pueblo sobre lo que está sucediendo. De los pocos funcionarios que la Presidenta nombró, privilegiando su relación personal sobre sus capacidades reales, es Víctor Rodríguez, un error que hace ver bien a su antecesor Octavio Romero.

REMATE INFLADO

Si bien el dato de la inflación dado a conocer por el Inegi, presidido por Graciela Márquez, resulta muy alto con 4.63% a tasa anual, no habría razones para que Banxico, gobernado por Victoria Rodríguez, modificara su línea prospectiva. De entrada, ya la Junta de Gobierno había anticipado que habría un impacto temporal en los precios y la situación se complicó más tras el ataque de EU e Israel, gobernados por Donald Trump y Benjamín Netanyahu, a Irán, gobernado por Mojtaba Jamenei. Hasta el momento no parecería haber señales de que vayan a cambiar el plan de disminuir un cuarto de punto la tasa de referencia, pero ya se sabrá el jueves.

REMATE BINACIONAL

Como seguramente sabe los hermanos Uirch, dueños de Baco, sostienen un pleito legal que hoy tiene en prisión a John Urich, quien decidió defenderse haciéndolo un conflicto internacional.