Desde los resultados, es difícil justificar la permanencia de Marath Bolaños al frente de la Secretaría del Trabajo. Sus resultados están muy lejos de la primavera laboral que, según él, viven los trabajadores de México. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum distribuye una fotografía con Bolaños y el líder de la CTM, Tereso Medina, y habla de los trabajos que durante ocho años han hecho los gobiernos de Morena, presidido por Ariadna Montiel, el Inegi quita la sonrisa sobre la tragedia laboral que se vive en el país.

El instituto que preside Graciela Márquez Colín informó que más de 33 millones de mexicanos en edad de trabajar lo hacen en la economía informal, es decir, sin prestaciones de seguridad social como el IMSS, el Infonavit que, a pesar de Zoé Robledo y Octavio Romero, quienes, junto con Bolaños, representan tres semillas podridas que heredó Andrés Manuel López Obrador, siguen siendo garantías de seguridad para el bienestar de las personas. A pesar de los aumentos al salario mínimo, el Inegi reporta crecimiento en la carencia de acceso a la salud, una de las líneas fundamentales para medir los niveles de pobreza. De hecho, el subsecretario de Salud le detalló al Padre del Análisis Superior en Imagen Radio el programa para poner 12 mil 500 pequeños consultorios gratuitos de primer contacto del gobierno federal.

De este programa llama la atención que hay 86 mil médicos que ya se anotaron para dar servicio y que se está prefiriendo a médicos jubilados que, sin perder su pensión, podrían cobrar 20,000 pesos por jornada de ocho horas.

REMATE PÁRAMO

Lejos de la primavera laboral que imagina Bolaños, lo que los trabajadores vivien es un páramo: 55% de ellos no tiene seguridad laboral. Los datos del IMSS confirman el muy pobre crecimiento del empleo formal, a pesar de que, al cierre del tercer trimestre, la economía creció a una tasa anual de 3.3 %. Durante este gobierno, el número de trabajadores con seguridad social únicamente ha crecido 2.0%; si comparamos octubre de 2025, el crecimiento sólo ha sido de 1.3 por ciento.

REMATE IDEOLÓGICO

A pesar de estos datos, Bolaños insiste en que el salario mínimo debe crecer, por lo menos, 10% en su próxima revisión salarial. Parte de una premisa equivocada: no importa cuánto reciba de salario un trabajador, sino lo que pueda comprar en bienes y servicios, por eso, la medida relevante es cumplir con la meta de 2.5% canastas, alimentarias y no alimentarias, lo que ha planteado la presidenta Sheinbaum. A juzgar por sus publicaciones y su comparecencia en el Congreso, al secretario del Trabajo no le importan los argumentos —como la evidencia de que se han perdido 70 mil puestos de trabajo formales—, sino cumplir el legado de López Obrador.

Según sus líneas ideológicas, los empresarios, durante el neoliberalismo, se confabulaban con el gobierno para no aumentar el salario mínimo. La verdad está en otra parte. Por alguna razón equivocada, se le había dado al salario mínimo el carácter de unidad de cuenta. Fue la Coparmex, durante la gestión de Gustavo de Hoyos, en 2015, que se iniciaron los trabajos para crear las UMA y dejar al salario mínimo libre.

Lo que ahora plantea el CCE, presidido por José Medina Mora, es que el aumento se dé de tal manera que se mantenga el objetivo que se tiene planteado para este gobierno, pero que, al mismo tiempo, genere mayor empleo formal que, justamente, es el que conviene a patrones, gobierno y mucho más a la clase trabajadora. Sin embargo, posiciones como la de Bolaños y del presidente de la Conasami, Luis Felipe Munguía, pretenden ser irreductibles, pero no están apegadas al mejor interés de los trabajadores, sino a ideología política.

REMATE LOGRADO

Ojalá que todas las dependencias del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvieran el mismo “tino” que la Secretaría de Economía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva ronda de aranceles para 14 socios comerciales, entre los cuales no se encuentra México.

REMATE FUNADO

El Padre del Análisis Superior se cuestiona qué puede haber detrás de los ataques en contra de dos de las secretarias de Estado más importantes. Ciertamente, Raquel Buenrostro y Luz Elena González cubren dos bases fundamentales de la actual administración y hay quienes, por cuestionamientos políticos, las ven como enemigas de sus intereses.

Es curioso que para ilustrar este ataque en medios a la secretaria de Energía, hayan usado una fotografía, como de hace 16 años por lo menos, en la que sólo aparece González. Así es difícil de creer en ese contenido.

REMATE PLATEADO

Banco Plata, que dirige Neri Tollardo, anunció Plata Negocios, un producto enfocado a pymes y emprendedores que permite habilitar su cuenta en sólo 24 horas. Plata Negocios busca atender a las más de 13 millones de pymes y Personas Físicas con Actividad Empresarial (PFAE) en México.