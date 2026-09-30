Si usted escuchó el jueves a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, en el programa de Imagen Radio en su tradicional entrevista sobre la decisión de política monetaria, debe tener muy claras las razones de la Junta de Gobierno para no seguir, como si fuera un espejo, las decisiones de política monetaria de la Fed.

A raíz de la decisión del banco central que dirige Kevin Warsh de incrementar su tasa de referencia, el tipo de cambio ha tenido una depreciación de 5.3%, lo que ha activado los más salvajes miedos de algunos, que no entienden que desde 1995 no es función del instituto central proteger un determinado nivel de tipo de cambio. Banxico tiene como misión preservar la estabilidad de precios, no un nivel de tipo de cambio, y lo está haciendo muy bien, coordinado con la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador.

REMATE DESCUADRADO

El Consejo de Administración de CFE determinó regresar a un esquema de operación en el cual se vuelven a dividir las áreas operativas y dejar atrás el modelo impulsado hace un año aproximadamente por la directora Emilia Calleja.

Esta decisión que se tomó el lunes ha despertado muchas dudas y hay quienes han tratado de generar una disputa entre la directora de CFE y la secretaria de Energía, Luz Elena González. Hay quienes han dicho que Calleja recurrió a Manuel Bartlett y cercanos a este hombre para oponerse a la coordinación de la titular y por eso se sacó del retiro a Guillermo Nevárez y José Martín Mendoza.

Cuando Calleja fue nombrada pidió no trabajar con Nevárez y Mendoza, quienes se jubilaron de CFE y se ubicaron en la subsecretaría de Electricidad, a cargo de José Antonio Rojas Nieto. Es inverosímil creer que recurrió a dos personas en las que no tenía confianza para una supuesta guerra en contra de la titular del sector energético y miembro del equipo muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum.

REMATE INVEROSÍMIL

En cuanto a la nueva reestructuración operativa de la CFE, las versiones periodísticas no embonan. Fue Calleja quien realizó la unificación porque estaba convencida que eso haría mucho más eficiente a la CFE. De hecho, hizo una larga entrevista con el PAS en Imagen Radio en la cual Calleja explicó las bondades de esta unión, puesto que rompería con islas que en muchas ocasiones dificultaban la operación de CFE.

Así pues, fue una determinación que tomó el lunes el Consejo de Administración de CFE que va en contra de lo que había planteado Calleja y es una vuelta al modelo con el que operó Bartlett. Fue una determinación que se tomó por encima de su nivel de responsabilidad.

En las versiones periodísticas se dijo que este cambio en la estructura se había acordado luego de un supuesto regaño de la presidenta Claudia Sheinbaum, por algunos cortes en suministros eléctricos. Es muy poco probable que una decisión de esta magnitud no se haya tomado en unos pocos días y ante eventos que fueron controlados debidamente por la Secretaría de Energía y CFE. Un cambio estructural como el aprobado lleva mucho más tiempo y estudio.

Tanto Escobar como Calleja tienen claro cuál es el objetivo de su gestión: garantizar que haya energía suficiente para las necesidades actuales y para el desarrollo esperado del país. Los mercados financieros han tomado bien esta estrategia, como lo demuestra el dividendo recién pagado por su Fibra E y el anuncio que hizo al PAS el director financiero, Eugenio Amador, de que planean realizar una segunda colocación antes del fin de año.

La pregunta que debe quedar atrás de las versiones que no cuadran es: ¿quién está atrás de las versiones distorsionadas?

REMATE OPACO

La mala manera en que un funcionario de la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, anunció el cierre de la planta de SIMSA en Guanajuato generó un efecto pésimo en la lucha contra este tipo de delincuencia organizada. En la opinión pública se creó la idea de que había sido un gravísimo error que se arregló con la destitución de Juan Francisco Vera y que la empresa, propiedad de Nesim y Salomón Issa Tafich, operaba totalmente dentro de la ley. Esta situación ha servido para frenar otros casos abiertos en contra de SIMSA, puesto que las autoridades han entrado en un congelamiento ante cualquier denuncia en contra de esa empresa.

REMATE LAVADO

El anuncio simultáneo que hizo la UIF, encabezada por Omar Reyes, y la OFAC de Estados Unidos, encabezada por Brad Smith, del congelamiento de cuentas de 21 personas vinculadas con el llamado Cártel de Sinaloa, entre las que destacan Carlos Alberto Torres e Ismael Zambada, deja claro el gran nivel de coordinación de estas dependencias en la lucha en contra de la delincuencia organizada.

Cuando se sacan los discursos políticos y electorales de la acción de las autoridades, se cierra la puerta a la delincuencia.