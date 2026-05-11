Marcelo y Luis Rosendo

La Secretaría de Economía está haciendo lo correcto: comprender cuál es la situación y concentrarse en lo que sí puede controlar sin lamentaciones ni deseando que la realidad diferente a la forma que tiene. En el equipo de Marcelo Ebrard, su subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez entiende como pocos que hoy el mundo avanza hacia la imposición de aranceles y la creación de bloques en los que no únicamente cuentan las cuestiones puramente comerciales, sino también una relación geopolítica cambiante.

Las líneas en las que trabajan van en dos carriles:

1.- No luchar en contra de las políticas del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, sino buscar la manera en la que México obtenga los máximos beneficios. Hasta el momento se ha logrado, aunque aún falta una muy difícil negociación… Como lo son todas.

2.- Desarrollar una gran cantidad de conexiones, no únicamente con el gobierno de Canadá, donde difícilmente hubieran podido tener una mejor gira, sino fortaleciendo a la industria nacional.

REMATE DIGITALIZADO

El Padre del Análisis Superior retoma la parte de la conversación que tuvo con la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, durante su programa de Imagen Radio con motivo de la decisión de política monetaria en la que disminuyeron 25 puntos la tasa de referencia y adelantaron que abrirán una pausa. Más allá de las puntuales explicaciones que dio sobre la decisión dividida y la clara definición de que no están abandonando su misión constitucional de preservar la estabilidad de precios, pero que el comportamiento del PIB trae una disminución en la demanda agregada, conversamos sobre la digitalización de la economía.

Estableció que se está trabajando en facilitar la experiencia en la utilización de medios electrónicos de pago, mediante una serie de acciones conjuntas, lo que fue visto por miembros de la ABM, presidida por Emilio Romano, como un paso definitorio en la meta que se han fijado con la Presidenta. No se requiere de la creación de una cuenta N3 bis, como se ha planteado, sino establecer montos sustancialmente más elevados para las transacciones. En Brasil, China, India y Egipto han logrado digitalizar a la economía, pues hay la convicción de mejorar la experiencia del usuario, haciendo que las transacciones sean más sencillas al uso del dinero en efectivo. Hay una cifra que repiten mucho los miembros de la ABM, la gente gasta 25% más cuando paga con tarjeta de crédito o débito.

REMATE LIBRE

Hay quienes consideran que debe haber premios para los establecimientos que prefieran pagos electrónicos y, en segundo lugar, que quede claro que no es una medida por la cual el SAT, presidido por Antonio Martínez Dagnino, esté buscando fiscalizar estas operaciones. Aquí, la lucha es contra un discurso que asegura que el gobierno busca mayores controles en contra de la libertad de las personas. Un ejemplo es el registro de teléfonos celulares, acerca de la que se han inventado mitos: se cree que el gobierno busca, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por Pepe Merino, controlar a las personas de alguna exótica manera, cuando la información es administrada por las compañías y para fines legales que están establecidos. Quienes tienen teléfonos de pospago ya están registrados, sin que hasta el momento nadie se haya quejado de que son espiados por el gobierno.

REMATE CAPITALIZADO

El jueves, Banco Mifel, de Daniel Becker, cerró una emisión de AT1, que es casi capital porque se trata de un bono perpetuo que tiene un call a los cinco años, por 300 mdd. El único otro banco mexicano que ha realizado una operación de este tipo es Banorte, presidido por Carlos Hank González, lo que coloca a Mifel en una posición muy diferente con respecto al resto de las instituciones de crédito y tendrá capacidad para financiar sus proyectos de crecimiento; entre los que destaca una mezcla muy interesante. Por un lado está la operación de banco tradicional y, por el otro, un banco tecnológico que está llamando la atención por sus esquemas de captación.

REMATE ESPECTACULAR

La forma en la que la subsecretaria de Transporte de la SICT, Tania Carro, está manejando la relación con el DOT de EU, que encabeza Sean Duffy, es de llamar la atención. Logró que la llegada de nuevos jugadores se convirtiera en un juego nuevo en el que México ha logrado terminar con la animosidad que había en EU tras los errores de López Obrador y construir un terreno fértil para los acuerdos.

REMATE CONSTRUCTIVO

El 12 de mayo se inaugurará el nuevo humedal en Chapultepec que conecta el Museo Tamayo y el Museo Nacional de Antropología. La rehabilitación fue hecha por Mario Schjetnan y con los auspicios del HSBC, comandado por José Antonio Meade y Jorge Arce.