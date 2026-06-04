Incongruencia

Si escucha las declaraciones públicas de Emilio Romano podría pensar que los miembros de la ABM están convencidos de la digitalización de la economía y que están dispuestos a colaborar con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez.

En los hechos, parecería que son palabras huecas o simplemente una expresión de buena voluntad que no les gusta a los bancos más grandes, puesto que sí quieren que se usen tarjetas de crédito y débito, siempre que ellos mantengan las comisiones, que son una parte muy relevante de sus utilidades. Han optado por encontrarle problemas a lo que bien ha propuesto el órgano autónomo y que debería estar listo en septiembre, como espera la Junta de Gobierno gobernada por Rodríguez Ceja o el secretario de Hacienda, Edgar Amador.

REMATE INSISTENTE

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, se ha convertido en una muy poderosa voz de la iniciativa privada ante la barbarie de la CNTE, representada en la capital por Pedro Hernández y en Oaxaca por Yenny Aracely Pérez, así como a la CETEG, presidida por Elvira Veleces. No únicamente está haciendo llamados a través de la cámara que preside, sino que, además, convocó al llamado grupo de los nueve para que fijaran la posición de quienes sí generan riqueza, empleo y bienestar para las personas. Este grupo integra los capítulos locales de Canaco, Coparmex, ANTAD, Canadevi, Canirac, Canacope, Canacintra, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y la Asociación de Hoteles de la CDMX (presididos por Gutiérrez Camposeco, Adalberto Ortiz, Diego Cosío, Jorge Gordon Ramos, Jack Sourasky, Gerardo Cleto Gómez y María de Lourdes Medina, entre otros) establece que se les debe condonar el ISN durante los días que han tenido que cerrar por el conflicto; diferimiento sin recargos ni actualizaciones de las contribuciones en las zonas afectadas. Piden al gobierno de Clara Brugada un mecanismo de cuantificación de daños en los que participen las cámaras empresariales. Adicionalmente, exigen la implementación de corredores mínimos que permitan la actividad productiva en la capital. Les preocupa que la inacción del gobierno de la capital en contra de estos actos vandálicos disfrazados de demandas magisteriales termine siendo un nuevo lastre en la recuperación económica. Tienen temor, fundado, de que el gobierno de la capital no tome acciones en contra de estos grupos vandálicos y que suponga que se trata de un asunto federal, como si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fuera de un partido diferente o algo así. Brugada no ha hecho nada y parecería que está muy ocupada en realizar una fiesta con motivo del Mundial y no de tomar acciones que garanticen la buena celebración de la fiesta deportiva y la seguridad de quienes habitan en la capital del país.

REMATE MEMORIOSO

Es bueno recordar que el único secretario de Educación que logró contener a la CNTE fue Aurelio Nuño. Sería muy bueno que el actual titular de la SEP, Mario Delgado, estudiara qué logró hacer uno de sus antecesores.

REMATE HEROICO

Desde que la Secretaría de Marina, encabezada por Raymundo Pedro Morales, se hizo cargo del AICM, han hecho un trabajo puntos menos que heroico. Sin recursos, tomaron un cascajo que estaba en camino de ser demolido y han tenido que rescatarlo sin tener acceso a la principal fuente de ingresos de una terminal aérea. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador comprometió el TUA del AICM para pagar a los tenedores internacionales de bonos del aeropuerto en Texcoco, que equivocadamente decidió no construir, es decir, estas personas están recibiendo miles de millones por el capricho de AMLO. La terminal que dirige Juan José Padilla Olmos está prácticamente lista para el Mundial, a pesar de que una obra de esa magnitud siempre tiene problemas. Antes de cuestionar el trabajo que hace, se deben reconocer las condiciones en las que se ha hecho el salvamento del AICM.

REMATE NORMAL

Marcelo Ebrard y su equipo realizan una gran lectura de la actitud comercial del gobierno de EU: no se espantan porque saben que es la nueva normalidad, pero toman con seriedad las decisiones arancelarias que van por fuera del T-MEC. El martes por la noche, el gobierno de Trump lanzó una iniciativa para imponer un arancel de 10% sobre el trabajo esclavo a todo el mundo. De entrada, 85% de las exportaciones mexicanas están libres de este arancel, ya que están dentro del T-MEC. Sobre el resto, la dependencia confía en que lograrán los 45 días que marca el plazo para la entrada en vigor y demostrar que no hay prácticas de trabajo esclavo en México.

REMATE DIFERENTE

Juan Carlos Carpio está buscando tener una nueva relación con el sector petrolero. Ayer estuvo en el congreso del sector petrolero muy dispuesto a intercambiar puntos de vista con los representantes de todas las asociaciones del sector.