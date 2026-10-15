Heredados y forjados

Los peores funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron “heredados” por Andrés Manuel López Obrador. Los mejores provienen de su equipo cercano. Es hora de un recuento.

Marath Bolaños llegó al final del primer gobierno emanado de Morena. Mucho más allá de los vínculos con el grupo cercano de López Obrador, la realidad es que sus resultados están muy lejos de ser buenos. Según él, se está viviendo una primavera laboral porque se han incrementado los salarios mínimos, pero evita hablar de la rapidez con que está creciendo la informalidad, hasta cerca de 57% de la Población Económicamente Activa. Dos puntos porcentuales en los dos últimos años y rompiendo con la tendencia que había registrado sostenidamente desde el gobierno de Vicente Fox.

La Coparmex, presidida por Juan José Sierra, está pidiendo que este año no se aumente el salario mínimo ante la intención del gobierno de volver a subirlo 12%, lo que generaría que más personas fueran expulsadas hacia el trabajo sin prestaciones sociales. Al final del gobierno de Enrique Peña, 20 millones de mexicanos no tenían acceso a la seguridad social, hoy son más de 40 millones.

Su aportación en el conflicto de los trabajadores del IMSS ha sido prácticamente nula, a pesar de que el secretario general del sindicato es el diputado morenista Rafael Olivos, quien claramente ha sido rebasado por sus bases.

Zoé Robledo también fue “heredado” por Andrés Manuel López Obrador. Otro que ha tenido una gestión netamente política y no la que se espera del director de un organismo tripartito del Estado mexicano. El lunes sorprendió diciendo que analizaría la situación de los trabajadores, los insumos y pacientes para diagnosticar al IMSS, que dirige desde hace siete años. Habría que decir a su favor que pasó los primeros cinco diciendo que todo estaba perfecto porque así era el discurso de Palacio Nacional.

Otro “heredado” es Octavio Romero. Este hombre destruyó Pemex por seguir los designios de AMLO y pasó al Infonavit, donde está haciendo lo mismo. También ya los metió en problemas financieros y lo dejó en una situación peor que la que tuvo Carlos Martínez o los tres últimos directores del instituto, que ya sólo es tripartito en membrete.

REMATE PROPIO

En contrapartida, hay funcionarios que hoy ocupan con excelencia cargos de primer nivel en esta administración, vienen del equipo cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, es uno de los que han tenido el mejor desempeño. Ha enfrentado con éxito las crecientes presiones de gasto que se generaron en tiempos de Andrés Manuel López Obrador y, por otro lado, hace una consolidación fiscal sin incrementar los impuestos.

Es un éxito mayor mantener la calificación de la deuda y cumplir con los compromisos sociales asumidos por esta administración. Amador ha logrado mejorar la asignación del presupuesto en áreas que habían sido olvidadas, como las que corresponden a la SICT, encabezada por Antonio Esteva.

En esta ocasión, el Padre del Análisis Superior no mencionará el éxito que ha tenido la Presidenta al nombrar como secretaria de Energía a Luz Elena González, que tiene una de las notas más altas dentro de esta administración.

REMATE INNOVADOR

Pepe Merino, titular de la ATDT, es de los funcionarios que han tomado en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum un papel fundamental en la modernización de la administración. Las gestiones que ha hecho esta agencia están en prácticamente todas las áreas del gobierno para pasar de un esquema muy antiguo a uno muy moderno.

REMATE INSTITUCIONAL

Dentro de quienes fueron funcionarios el gobierno pasado, pero que muy difícilmente podrían considerarse como “heredados”, son Raquel Buenrostro y Marcelo Ebrard, ya que si bien fueron parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son dos funcionarios públicos institucionales que sirven al país y no a un grupo político.

La Secretaría Anticorrupción es una gran innovación que no busca reaccionar ante los actos de corrupción, sino prevenirlos desde la raíz, de ahí que Buenrostro y su equipo sean esenciales para la marcha de esta administración.

El equipo de Economía ha comprendido muy bien el cambio en las políticas comerciales del mundo y la revisión del T-MEC, con Luis Rosendo Gutiérrez como negociador han puesto a México en una posición privilegiada ante el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, no se ha descuidado el fortalecimiento de la economía interna, donde ya se ha logrado la recuperación de sectores completos, como el textil y del vestido.

REMATE CONCLUYENTE

El Padre del Análisis Superior concluye citando a Juan Garbiel: “Lo que se ve no se juzga”.