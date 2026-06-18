Un gran salto

El Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación una disposición que va a modificar sustancialmente el sistema de pagos y es una pieza fundamental del programa de digitalización de la economía que ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum. Estos cambios (que algún banquero calificó como los más importantes en 30 años, puesto que hace que exista un modelo estándar para las transferencias de dinero) será la misma experiencia para el usuario sin importar de qué banco sea cliente.

La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, le dijo al Padre del Análisis Superior en su programa Imagen Radio que esta regulación es parte del proceso de digitalización de la economía, que busca fomentar el acceso a mejores servicios financieros: primero, para más de 80 millones de personas usuarias de servicios de transferencias a través de un servicio digital y, segundo, a más de 4.4 millones de pequeños comercios, permitiendo su acceso a una cuenta bancaria con la que puedan enviar y recibir pagos digitales. Las nuevas disposiciones, dijo, “están encaminadas a promover el uso y afectación de medios de pagos digitales entre la población para integrarlos por completo a la economía formal”.

REMATE OPERATIVO

El organismo autónomo deberá emitir una guía técnica de estandarización en la cual se facilite el uso para los clientes y la comunicación entre las instituciones de crédito.

El Banco de México crea un nuevo nivel de cuentas simplificadas (conocidas como N bis) en las cuales hay una gran facilidad para abrirse que permite recibir mensualmente hasta 15 mil UDIS y hacer operaciones en efectivo por 3 mil UDIS. Este nuevo nivel permite que micro y pequeños negocios adopten sistemas de pagos electrónicos, lo que facilitará la digitalización de la economía. Como ha dicho Pepe Merino, director de la ATDT, tiene como principal ventaja que acerca a millones de mexicanos al crédito puesto que se pueden trazar los ingresos y egresos de las personas.

Hace unos días, Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, le dijo al PAS en Imagen Radio, que una de las razones por las que se debía apoyar esta iniciativa es que aumentará la trazabilidad de las operaciones de los clientes, quienes tendrán más incentivos para aumentar los saldos que depositan en los bancos y tener acceso al crédito de una manera mucho más sencilla.

Ayer, el vicepresidente de América Latina y México de HSBC, Jorge Arce, le dijo al PAS que sí costará a los bancos en un arranque, pero es la medida necesaria, puesto que la digitalización de la economía beneficia a todos porque disminuye los costos de operación y permite a las personas tener acceso al sistema financiero.

REMATE CONSTRUIDO

Si bien es cierto que en 2004 el SPEI del Banco de México fue muy innovador y que sigue dando un gran servicio, lo cierto es que CoDi y DiMo no han sido tan eficientes como otras experiencias similares en todo el mundo, como es el caso de Brasil. La idea de digitalizar a la economía ya estaba presente desde antes del inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero Andrés Manuel López Obrador hizo poco o nada por impulsarla. Con el inicio de esta administración cambió radicalmente la situación. La Presidenta alineó al sector hacendario en la digitalización de la economía. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, y la CNBV, presidida por Ángel Cabrera, se coordinaron con Banxico para impulsar los cambios.

El papel de esta presidencia de la ABM fue meramente anecdótico, puesto que mientras algunos bancos sí estaban muy interesados, otros más no lo querían por razones comprensibles que tienen que ver con que cobran comisiones por el uso del dinero plástico que ahora no tendrán. En el discurso de relaciones públicas fingían que todos estaban arriba del proyecto de la Presidenta, pero ,en realidad, no paraban de buscar pretextos por debajo de la mesa hasta que llegó Pepe Merino a la ATDT, quien fue el revulsivo (palabra usada con licencia mundialista) puesto que coordinó a todas las instancias para que fuera posible esta normatividad que algunos bancos aceptaron por convencimiento y otros se resignaron.

REMATE PROSPECTIVO

Es un hecho que la regulación que publicó Banxico sienta las bases para una gran transformación del sistema de pagos en México, pero serán necesarios más pasos. Se tendrá que hacer una campaña para que los comercios, especialmente los más pequeños, se sumen a este sistema de pagos que deberá no sólo incluir a los miembros de ANTAD, encabezada por Diego Cosío, sino también a todo tipo de comerciantes. La idea, como dijo Jorge Arce es que el taxista, el vendedor de paletas y hasta el organillero cobren a través de medios digitales y no pidan monedas.