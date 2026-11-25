Si se ven los datos de la economía mexicana es evidente que el país está creciendo con una inflación controlada: PIB creciendo a una tasa anual de 3.3% y el crecimiento de precios se ubica en 3.96% al último dato dado a conocer por Inegi, presidido por Graciela Márquez Colín. Cuando el secretario de Hacienda, Edgar Amador, estableció el rango esperado de crecimiento de la economía fijó como puntual que sería de 1.8%. Prácticamente nadie, salvo el PAS, le creyeron. Los analistas en su mayoría fluctuaban entre 1 y 1.3%... Ya cambiaron de opinión y todos esperan que sea superior al 2.2%.

La inflación está en control total. El crecimiento de los precios subió ligeramente por tres productos: tomate, jitomate y tarifas eléctricas. Estos tres productos están fuera del ámbito de competencia de la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez. La inflación no subyacente y la de servicios siguen disminuyendo de manera consistente, que es justo donde aplican las decisiones de la Junta de Gobierno del instituto central.

REMATE DRAMÁTICO

La economía mexicana tiene una holgura muy importante que no únicamente hace correcto que la Junta de Gobierno haya decidido con el voto de la gobernadora, Omar Mejía y José Gabriel Cuadra, sino que además es fundamental que desde el mismo comunicado se haya dejado claro que habrá una pausa. Es necesario recordar que el Banco de México no es espejo del FED, encabezado por Kevin Warsh. Mientras que allá están creciendo de manera considerable, pero con una inflación muy elevada, en México se está recuperando el crecimiento tradicional de la economía con una inflación totalmente controlada.

REMATE EDUCADO

Quienes son más papistas que el Papa consideran que la política monetaria seguida por la Junta de Gobierno del Banco de México está incumpliendo su mandato constitucional y ha sido demasiado laxa con el crecimiento sostenido y generalizado de los precios, y hacen comparaciones con los mandatos de los otros gobernadores del instituto central. En los periodos de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, la inflación en promedio anual fue de 4.18% y la de Alejandro Díaz de León, de 4.75%. Al lapso del gobierno de Rodríguez Ceja le corresponde un promedio anual de 4.87%, en gran medida influida por el crecimiento de la inflación de 2022 que creció en una tasa anual de 7.852% donde la política monetaria la inflación ha regresado a los promedios anuales.

Para efectos de comparación, si no se considera el efecto de la pandemia en la gestión de Rodríguez Ceja resulta que, con el último dato del Inegi, presidido por Graciela Márquez, el crecimiento es de 4.13%, es decir, dentro de los promedios que ha tenido desde que el Banxico se autoimpuso la meta de inflación de 3% anual con una variación de más menos un punto porcentual. Así, decir que la política monetaria está al servicio del interés del gobierno es una equivocación.

REMATE POLÍTICO

Zoé Robledo y su equipo están convencidos que la campaña de imagen, publicidad y relaciones públicas que están haciendo funciona muy bien, porque está concentrada en lo que más les importa: cuidar la imagen del director del IMSS. Parece que consideran que los graves problemas del instituto se deben administrar, no resolver. Así que lo relevante es mantener la imagen pública del jefe, no es atender a las personas, sino mantener la imagen del político. Lástima por los pacientes.

REMATE CASERO

El PAS publicó ayer su deseo de que hubiera una elección creíble y democrática en la Concamin, puesto que es necesario que en esa confederación estuvieran bien representados en tanto la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, hace los cambios conducentes a permitir la libre representación de los comerciantes. Expresó su deseo de que un personaje de la gran talla de Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, participara en el proceso de elección para sustituir a Octavio de la Torre al frente de esa confederación. Sólo quedará en un buen deseo: De la Torre y su camarilla ya se encargaron de capturar la elección. Para dar un cierto sentido democrático no únicamente se registró la esposa del actual presidente, sino también Héctor Tejada que, por decir lo menos, siempre ha sido parte de la estrategia para apoderarse de esa confederación… y sus beneficios. Resulta una llamada de atención más para que se permita que otras agrupaciones como Fecomex, presidida por Iván Pérez, puedan ser una opción para los comerciantes.

REMATE NOMBRAMIENTO

Santander México nombró ayer a Ángel Alverde Losada como nuevo presidente de su Consejo de Administración, en sustitución de Laura Diez Barroso Azcárraga, quien concluye su periodo al frente de este órgano. Alverde Losada, quien es muy amigo de Héctor Grisi, director general del banco, llevaba los negocios en Gigante, y no iban tan bien.