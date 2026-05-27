Estorbo bancario

Hace más de 20 años cuando el Banco de México lanzó el SPEI fueron verdaderamente innovadores. Nadie puede tener una crítica en contra de este sistema que desarrolló el instituto autónomo que gobierna Victoria Rodríguez Ceja.

Muchos bancos centrales en el mundo se inspiraron en el SPEI y en muy poco tiempo lo rebasaron en cuanto a su capacidad de digitalizar a la economía. En poco más de cuatro años el PIX del banco central de Brasil, encabezado por Gabriel Galipolo, ha triplicado en tres veces la operación del SPEI con más de 153 millones de usuarios activos.

Este crecimiento no únicamente demuestra los muchos problemas que han tenido en la instrumentación de CoDi y DiMo, las dos opciones de Banxico para popularizar las transacciones, sino lo irrepetible del éxito de Nu. El banco de David Vélez estuvo en el momento indicado para explotar en Brasil y convertirse en lo que algunos califican como un unicornio. Más allá de que estos seres mitológicos no existen no hay condiciones en México para replicar el éxito que les permite hoy gastar a manos llenas en intentos de tener una destacada posición de mercado, que deberá reflejarse en negocios o terminarán fallando como otros unicornios.

REMATE COMPRENDIDO

El Padre del Análisis Superior le ha venido narrando cómo ha cambiado la percepción del Banco de México en torno a los pagos electrónicos, como lo demuestra con la normatividad que deberán lanzar al mercado en septiembre. Este cambio se ha dado en buena medida por la intervención de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, que entiende la necesidad de digitalizar a la economía y la integración de la ATDT, encabezada por Pepe Merino, que ha roto muchos de los problemas que han puesto los miembros de la ABM.

A muchos bancos presididos por Emilio Romano les gusta como concepto la digitalización de la economía, pero mucho más si ellos pueden seguir cobrando comisiones por los pagos electrónicos que hoy forman una parte muy importante de su rentabilidad.

Para cumplir con esta meta fundamental de la presidenta Claudia Sheinbaum es necesario hacer mucho más. El Banco de México está caminando en el sentido correcto junto con Hacienda y la ATDT, pero se está encontrando con un escollo dentro de la ABM. Cada vez más parecen pretextos la supuesta opinión de la gente y/o el miedo a la fiscalización, puesto que, en el fondo, los bancos están a favor de que sí haya digitalización, mientras ellos sigan ganando dinero.

REMATE EDUCATIVO

Y ya que estamos hablando de la digitalización de la economía, interesante la reunión que organizó el director general de HSBC, Jorge Arce, con los comerciantes del Bosque de Chapultepec para que aprendan a usar el CoDi. Este tipo de clases deberían ser lo común por parte de todos los bancos y los comercios; sin embargo, parece que pesa más el discurso político y el interés particular que un compromiso concreto de los miembros de la ABM, presidida por Emilio Romano.

REMATE MAGISTRAL

Vicente Gutiérrez Camposeco es uno de esos líderes de iniciativa privada que deberían ser ejemplo para los que creen que, con disputas, demandas y conflictos, van a trascender. Mientras que ellos terminarán sus periodos y serán una mala historia de sus organizaciones, el legado de personas como el hoy presidente de la Canaco CDMX trascenderá. Gutiérrez Camposeco fue una pieza fundamental en la representación de la iniciativa privada durante la negociación del TLC. Desde aquel entonces no buscaba la foto, sino ser un puente de acuerdos entre sus representados y su entorno.

No peleaba por el reconocimiento, sino por el servicio hacia sus afiliados. Cuando terminó su periodo como líder de iniciativa privada regresó a sus negocios y a servir dentro de la Fundación Politécnico, a la que ha sabido defender cuándo es absolutamente necesario. En lugar de buscar un pleito monumental con el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, trató de lograr un acuerdo que terminara sirviendo a los estudiantes. Cuando logró su cometido terminó la disputa.

Gutiérrez Camposeco es una lección permanente de que es preferible pasar por tonto y salirse con la suya, que creerse el rey de la selva, pero ser un apestado changuito por otros líderes de iniciativa privada que hasta forman otras agrupaciones.

REMATE CUESTIONADO

Hubo quienes le respondieron al Padre del Análisis Superior sobre la pregunta: ¿Por qué la IED crece a una tasa de dos dígitos, como lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mientras que sigue cayendo la inversión privada en México, lo que dificulta la recuperación económica?

De acuerdo con los consultados, hay una gran inseguridad jurídica de los inversionistas mexicanos y recomiendan que el Congreso de la Unión corrija la elección del Poder Judicial, encabezado por Hugo Aguilar.