El superpoder de Edgar Amador como secretario de Hacienda es su capacidad para coordinar y destrabar asuntos sin que se note demasiado su presencia. Haciendo que las acciones hablen por él. Ayer tuvo una presentación doble ante los legisladores, tanto por el Paquete Económico para el año próximo, como por la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El PAS destaca la buena coordinación que ha logrado con la Junta de Gobierno del Banco de México, presidido por Victoria Rodríguez, ha sido fundamental para evitar el descontrol de los precios. Amador y su equipo entienden y respetan el mandato constitucional del banco, pero han logrado construir un puente a través del cual se coordinan las políticas fiscales y monetaria en una estrategia que está logrando la recuperación económica.

De hecho, ha tenido determinación para asumir sacrificios fiscales para mantener el precio de los combustibles a raya y así evitar que haya una contaminación en el nivel general de precios, lo que ha abierto espacios para que Banxico pueda disminuir la tasa de referencia y aprovechar la holgura de la economía.

REMATE FINANCIERO

Entre las virtudes silenciosas de Edgar Amador está la coordinación que ha realizado para la digitalización de la economía. Quizá han sido más notorios los esfuerzos de la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, o de la ATTD, que dirige José Merino, pero el titular de las finanzas públicas ha coordinado los trabajos con los miembros de la ABM, encabezada por Emilio Romano y ha sido fundamental para alinear al Banco de México y a la CNBV, presidida por Ángel Cabrera.

REMATE CRUCIAL

Dentro de las virtudes del secretario de Hacienda está el reordenamiento de las finanzas públicas, que va mucho más allá de mantener el grado de las agencias calificadoras que, incluso, ha venido mejorando en la perspectiva. Ha establecido un adecuado balance entre las prioridades que debe tener Hacienda. Por un lado está la consolidación fiscal y por el otro, la necesidad de impulsar el crecimiento.

De hecho, también ha logrado una gran coordinación con la secretaria de Energía, Luz Elena González, no únicamente para financiar el programa energético, sino además para ir logrando la reestructuración financiera de Pemex.

La empresa que dirige Juan Carlos Carpio tradicionalmente ha sido un lastre para las finanzas públicas, pero gracias a los buenos oficios del secretario de Hacienda ha disminuido la deuda de la petrolera y hoy tiene un panorama sustancialmente más claro hacia el futuro.

Hasta ahora es claro que el titular de las finanzas públicas ha realizado un gran trabajo, que está tomando visibilidad por sus acciones y no por sus dichos o desplantes públicos.

REMATE INTERESANTE

Nacional Financiera, dirigida por Carlos Torres Rosas, dará a conocer un programa sumamente interesante, puesto que tendrá un impacto muy positivo desde el punto de vista ambiental con repercusiones fundamentales dentro del sector de la construcción, inmobiliario y financiero.

Este programa, que deberá ser muy bien valorado tanto por la CMIC, presidida por Luis Méndez, como por la ABM, plantea que Nacional Financiera dará asistencia financiera y técnica para proyectos de infraestructura que disminuyan las emisiones de carbono. Es relevante destacar que este proyecto impulsado por Torres Rosas tiene respaldo conjunto de la Agencia Francesa de Desarrollo y el Fondo Verde del Clima, que es la institución más relevante del mundo en este tipo de proyectos amistosos con el medio ambiente.

El anuncio que hará Torres Rosas debe ser visto como uno de esos proyectos que tienen un impacto más allá del financiero o de construcción, puesto que tienden a mejorar la calidad de vida para todos los habitantes de la tierra.

Bien que el director de Nafin y Bancomext dé apoyo a proyectos que, sin lugar a dudas, son fundamentales para mejorar la calidad de vida en México.

REMATE PREOCUPADO

Quienes estuvieron muy cerca de muchas de las licitaciones y “negocios jugosos” que se hicieron el sexenio pasado deben estar muy preocupados porque el manto protector de Andrés Manuel López Obrador ha quedado disuelto. La presidenta Sheinbaum está comprometida con la lucha en contra de la delincuencia más allá de lo que pueda decir en sus conferencias de prensa. Habrá que estar muy pendientes.

REMATE MOVIDO

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y su subsecretario, Rosendo Gutiérrez, estuvieron verdaderamente movidos en la cumbre del G20 en Milwaukee. Mientras la negociación del T-MEC sigue, la Secretaría de Economía sigue expandiendo los lazos comerciales con el mundo.