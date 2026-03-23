Finalmente, todos están en el mismo camino para la digitalización de la banca en México. Durante la convención de la ABM, que preside Emilio Romano, se pusieron de acuerdo no solamente desde punto de vista conceptual, sino que se dieron pasos efectivos para lograrlo. El Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, aprovechó la Convención Bancaria para lanzar su nueva consulta pública para mejorar la experiencia de SPEI, CoDi y DiMo bajo lineamientos correctos que facilitarán la experiencia de los clientes a través de estos sistemas de pago. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, anunció que incrementará hasta 80 mil pesos el límite de las cuentas N2, lo que permitirá que muchos micro y pequeños negocios puedan utilizarlas de manera común.

Entre los banqueros y la Secretaría de Hacienda hay la certeza de que la fiscalización debe ir por un camino diferente al de la digitalización de los medios de pago. Si bien el SAT, que encabeza Antonio Martínez Dagnino, no lo puede señalar abiertamente, concentrar la fiscalización en este tipo de cuentas no tendría relevancia recaudatoria. En una comida que se realizó entre el comité de dirección de la ABM estuvieron Romano, Tomás Ehrenberg, Mauricio Naranjo, Manuel Romo, Felipe García Ascencio, Jorge del Castillo y Eduardo Osuna, que no estuvo en la reunión. Y por parte de la Secretaría de Hacienda Edgar Amador, María del Carmen Bonilla, y el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera, y el de la Condusef, Óscar Rosado, y la ATDT, que dirige Pepe Merino.

REMATE PUNTUAL

En esta comida llegaron a acuerdos sobre tres puntos: ecosistema cero, ampliación de la cuenta N2 y plan de trabajo para mejoras de CoDi y DiMo. El ecosistema cero busca que se afilien nuevos comercios de baja facturación para que acepten pagos digitales y que incluso los teléfonos sirvan como terminales puntos de venta bancarias y no bancarias. En este sentido, hay una propuesta para que los teléfonos android sean TPV. A la ATDT le corresponde crear mecanismos digitales para consultar Llave MX y la CURP biométrica para autenticar a los clientes y que se pueda abrir cuentas remotas del tipo N2.

Debe destacarse que la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció que antes de que termine este año sólo se podrán pagar los consumos de gasolina y peajes a través de medios electrónicos, a lo que la ABM se comprometió a no cobrar comisión por esta medida que ellos han propuesto durante meses.

REMATE N2

El aumento del límite en las cuentas N2 tiene la ventaja de que ya es un mecanismo existente y en el que Banco de México lanzó una consulta para modificar la circular y permitir que sean más fáciles las operaciones que se realizan hoy en efectivo. Se debe tener mucho cuidado en dejar claro que la digitalización no tiene como objetivo fiscalizar a las personas. Éste es el principal negativo que le encuentran: algunos porque quieren eludir la mayor cantidad de impuestos y otros llegan a hablar de libertad y democracia. A pesar del éxito que tiene el PIX del banco central de Brasil, gobernado por Gabriel Galípolo, alguna vez corrió el rumor que fiscalizarían las cuentas que lo utilizan y la operación se desplomó en 30%, es decir, los usuarios sí ven un valor en poder hacer transacciones pequeñas, como si se tratara de uso de efectivo.

REMATE SPEI

Finalmente se reconoció lo que ha señalado muchas veces el Padre del Análisis Superior: no se necesitan pócimas mágicas para digitalizar la economía, sino tomar decisiones que le han funcionado a India, Egipto, Turquía y, señaladamente, a Brasil con PIX. SPEI, CoDi y DiMo tienen el problema de no tener un enfoque de mercado, sino regulatorio. A pesar de ser también del banco central de Brasil, tiene, como lo definieron en la presentación durante la comida de las autoridades, “una gobernanza eficaz y la definición de principios centrados en la apertura, rentabilidad, facilidad de uso, seguridad e integración en los métodos de pago existentes”.

REMATE ESTRUCTURADO

Siguiendo lo recomendado durante largos meses, el PAS propusieron en esta reunión: SPEI, CoDi y DiMo deben ser una sola marca, que tenga una experiencia de uso unificada y en la que se debe hacer una campaña de comunicación efectiva. Lo que hay hasta ahora es bastante complejo y poco claro para las personas. En la comida de los banqueros se planteó claramente que deben encontrar un nombre sencillo, con identidad visual y el lanzamiento de una campaña conjunta que no sólo debe ser del Banco de México, sino también los miembros de la ABM y las organizaciones comerciales, a través de sorteos y promociones. Operativamente se planteó que el CoDi tenga un límite de pago de hasta 250 mil pesos, copia de códigos QR y que las empresas puedan tener acceso a estos servicios en un plazo máximo de 48 horas.

Este plan del Banxico plantea que dure cinco meses la unificación de marca y que su lanzamiento sea en octubre.