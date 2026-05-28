¿Cuándo crecerá?

El Padre del Análisis Superior pregunta a líderes de la iniciativa privada, a empresarios, analistas, a funcionarios públicos ¿por qué no crece la economía? El estancamiento ya comienza a mostrar sus caras más oscuras.

Los datos son preocupantes. Durante los gobiernos de Morena, el crecimiento promedio anual es de 0.7%, mientras que en las administraciones neoliberales de los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña el promedio anual fue de 2.4 por ciento. Andrés Manuel López Obrador le dejó una situación verdaderamente complicada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha tenido que moverse en un cada vez más limitado espacio. Como declaró la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, las finanzas públicas se mantienen estables a pesar de la menor calificación de la deuda soberana, en algo que antes Carlos Slim calificó como innecesario.

El gobierno ha tomado una gran cantidad de iniciativas para promover el crecimiento; sin embargo, pesa más la incertidumbre que generan los partidos políticos, que hoy parecen más interesados en sus pleitos grupales.

REMATE MUERTO

Según parece, Emilio Romano terminará su presidencia de la ABM de muertito. Buenos discursos, pero, en los hechos, pocos o nulos resultados. Desde que llegó a presidir a este gremio aseguró que su legado sería la bancarización y digitalización de la economía. Hasta el momento ha hecho muchas declaraciones e incluso durante la pasada Convención Bancaria hizo una reunión de su comité de dirección con las autoridades en las que hicieron algunos compromisos que hoy por hoy están simplemente en el papel.

Si se está avanzando en la digitalización de la economía es por los buenos oficios del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez; la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador; así como la ATDT, encomendada a Pepe Merino.

Los bancos sólo tienen interés en digitalizar la economía si ellos siguen obteniendo ganancias por cobrar con comisiones por el uso de tarjetas de crédito y débito. La promesa que no cobrarán comisión por el pago con tarjeta en las gasolinerías es, a penas, una concesión para ir navegando el tema sin comprometerse en realidad con un cambio que hasta a ellos les conviene, puesto que disminuye sus costos de operación. El discurso y la realidad, desgraciadamente, no avanzan de la mano en la gestión de Romano al frente de la ABM.

REMATE COOPERADO

Luz Elena González y su equipo de la Secretaría de Energía están haciendo todo lo que está a su alcance para generar inversión en el sector. Saben que, en la medida de que haya más energía, será mucho más fácil la recuperación económica y ésa es su aportación al Plan México de la Presidenta.

Ayer, por ejemplo, firmó un memorándum de entendimiento con el Banco Europeo de Inversiones, presidido por Nadia Calviño, para que esa institución de fomento europeo apoye inversiones en la transmisión y distribución eléctrica, así como determinar un foco en las energías renovables.

Se trata de una medida que debe ser destacada, entre otras cosas, porque es un paso en el sentido correcto, ya que capitaliza a la Secretaría de Energía para cumplir con las funciones que le son reservadas por la Constitución y abre una puerta grande para que los privados puedan realizar inversiones. Vale la pena destacar que esta institución le dio un crédito por 150 millones de euros a Bancomext, que dirige Carlos Torres Rosas, en la que Roberto Lazzeri dejó prácticamente todo planchado.

REMATE AUDITADO

David Colmenares dejó una gran cantidad de cadáveres en la ASF, puesto que su gestión se concentró en llevarse bien con los políticos de Morena y no causarle problemas a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Afortunadamente, Colmenares ya no pude causar más daño a la ASF y, por lo tanto, a la transparencia; sin embargo, dejó un gran trabajo al nuevo auditor, Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien tendrá no únicamente que sacar los muertos del clóset, sino que deberá barrer muy bien por debajo de las alfombras.

Es necesario que ponga particular atención en los servicios del limpieza de diversas entidades del gobierno con empresas del cártel de la limpieza que utiliza marcas como Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, Servicios Integrales Retimar y Limpieza Jored, cuando, en realidad, todas son marcas vinculadas a una sola persona: José Juan Reyes Domínguez. Estas empresas no únicamente fingen competencia para obtener contratos con dependencias federales, sino que no cumplen con el SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, y no cumplen con la seguridad social de sus trabajadores, a quienes no tienen debidamente registrados ante el IMSS, dirigido por Zoé Robledo, o el Infonavit, encomendado a Octavio Romero.