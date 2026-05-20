Cola corta

Raquel Buenrostro suele resumir que el objetivo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es hacer que la corrupción sea más cara y complicada que seguir los procedimientos como los marca la ley y hacer que las compras de gobierno sean más eficientes. Ésa es su participación en el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para cumplir con estas acciones han establecido nuevos procedimientos para la contratación y han hecho un seguimiento muy cercano a quienes siguen tratando de defraudar en las compras de gobierno, como los datos que presentó la Secretaría Anticorrupción en la que se han sancionado a 2.6 personas por semana en el primer trimestre de este año.

Pero también requiere que se persiga a quienes, en el pasado, delinquieron y causaron daños muy graves al erario. Ayer emitieron un comunicado para informar que habían logrado inhabilitaciones, ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, en contra de dos personas que defraudaron cuando eran funcionarias de la Policía Federal.

De estas dos, es mucho más relevante el caso de Frida Martínez, quien hizo prácticamente toda su carrera en equipos de Miguel Ángel Osorio Chong. Ella fue directora de Recursos Materiales y Adquisiciones de la oficialía mayor de Hidalgo. De ahí pasó al Cisen como titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano. En 2014 fue nombrada secretaria general de la Policía Federal, por lo que ella era la principal responsable de las decisiones en el uso de los recursos de esa entidad.

REMATE CLAVADO

Frida Martínez realizó en 2106 y 2017 un par de contratos con RADS por 39.2 millones de dólares, así como las primeras cuatro facturas por 26.3 millones de dólares. Hasta ahí todo iba dentro de la ley. Sin embargo, Martínez dejó de pagar las siguientes 16 facturas, que equivalían a 65.1 millones de dólares, a pesar de que los recursos ya habían sido autorizados y etiquetados desde el 15 de septiembre de 2016.

Por estas razones se acusó a Martínez del desvío de por lo menos 65.1 millones de dólares, que han hecho que esta mujer, ahora inhabilitada y sancionada, se encuentre lo más lejos posible de la acción de la justicia.

REMATE MONETARIO

La Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, está dejando totalmente claro que desde la autonomía y las decisiones de política monetaria están conteniendo el crecimiento de los precios, para lo que es fundamental aprovechar el espacio que se abre por la holgura de la economía. El estancamiento de la economía no es responsabilidad del instituto central, pero sí abre espacio para la adecuada calibración de la política monetaria.

REMATE IGNORADO

El secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), Alfredo Covarrubias, lleva ya mucho tiempo haciendo una advertencia que ahora repite: se requieren más controladores de tránsito aéreo. Desgraciadamente, hay quienes lo interpretan como un intento del líder sindical de aumentar su membresía; que, además, está aprovechando el próximo Mundial, y no como lo que realmente es: un peligro para la población, puesto que estas personas han visto incrementar sus presiones laborales y, desgraciadamente, un error sería una verdadera catástrofe.

Sería bueno que, tanto el titular de la SICT, Antonio Esteva, o por lo menos el director de la AFAC, Emilio Avendaño, atiendan este reclamo antes que el país tenga que lamentar una tragedia aérea.

REMATE PIRATA

En el IMSS, que dirige Zoé Robledo, ya ven con cierta gracia la cantidad de intentos de hackeo a sus sistemas que, mucho más allá del éxito que pudieran llegar a tener, han afectado sus operaciones. En la muy mal entendida austeridad que enarboló Andrés Manuel López Obrador, obligó a las entidades públicas a no invertir en seguridad informática. Por su naturaleza, los ataques en contra de los sistemas del IMSS se han convertido en una suerte de deporte para los piratas informáticos. Lo más relevante no es tanto cuántos son los intentos que se hacen, sino que la inmensa mayoría de ellos no tengan éxito o que no comprometan la seguridad de los datos personales que tienen en su resguardo.

REMATE CONFIRMADO

El Padre del Análisis Superior le informaba que Juan Pablo de Botton está de moda en el Gobierno de la CDMX, puesto que él no está en exóticas aspiraciones políticas y mucho menos en negocios particulares como en los que parecería que están ocupados algunos funcionarios de la administración de Clara Brugada. Quizá por eso hay quienes están empeñados en hacer creer que su carrera se la debe a ciertas amistades que poco o nada han tenido que ver en su gestión. Lo que sí tiene que ver son los datos del manejo financiero de la capital que presentó ayer.