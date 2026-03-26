Bola de cristal

Hoy se dará a conocer la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, y hoy el Padre del Análisis Superior especulará sobre el resultado.

Se tratará de una decisión dividida en la que Jonathan Heath y muy posiblemente Galia Borja habrían opinado que era necesario mantener la tasa de referencia sin cambio ante el recrudecimiento de las presiones inflacionarias y el impacto que se está dando en los precios internacionales por los ataques de Israel y Estados Unidos en contra de Irán.

Siguiendo con este ejercicio de especulación, Omar Mejía y José Gabriel Cuadra habrían estado a favor de una disminución de un cuarto de punto en la tasa de referencia, puesto que los impactos de los aranceles e impuestos se estiman de duración limitada y que medidas gubernamentales como el acuerdo para no incrementar el precio de la gasolina de bajo octanaje disminuirán las presiones inflacionarias.

El punto decisivo sería, en esta especulación, el de la gobernadora Rodríguez, quien ha manifestado reiteradamente argumentos para seguir bajando la tasa de referencia, dada la holgura que mantiene la economía. Aquí es donde la especulación se vuelve complicada, puesto que la gobernadora habría tenido que definir entre su posición particular y el equilibrio de la Junta de Gobierno… Eso se sabrá hoy cuando se dé a conocer el comunicado de la decisión de política monetaria y qué tan acertado resultó el Padre del Análisis Superior en esta ocasión.

REMATE TARDÍO

El gobierno publicó un comunicado que tiene más firmantes que respuestas sobre el derrame de petróleo que desde hace casi una semana contamina las aguas del golfo de México, que tiene un título que busca minimizar el derrame al decir que el “gobierno de México refuerza acciones integrales ante la presencia de hidrocarburos en costas del golfo de México”.

Las secretarías de Medio Ambiente, Marina y Energía (encabezadas por Alicia Bárcena, Raymundo Pedro Morales y Luz Elena González, respectivamente), más Pemex, la Profepa y ASEA (comandadas por Víctor Rodríguez, Mariana Boy y la que está en un tobogán de nombramientos que ahora corresponde a Andrea González), no responden cuál es el origen del derrame y si ya está controlado, pero sí reconocen que hubo un derrame, lo que desmiente a la mitómana gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien aseguraba que no era un problema y que sólo habían caído “gotitas” de chapopote.

Si, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, influida por la mala información que recibió de Rodríguez, se trató de un barco privado, por qué no dan la información sobre esa supuesta nave y al servicio de quién está. El comunicado no despeja la posibilidad de que haya sido una fuga de combustible en los campos de Pemex en Campeche, lo que sería una mentira muy grave de su director a la Presidenta.

Reconocen también que el derrame ha afectado más de 100 kilómetros de costa, aunque se preocupan en decir que no fueron los más de 600 que dijo Greenpeace y descalifican una imagen diciendo que no es la real, pero no presentan una propia. Sería bueno que el gobierno transparentara lo que está sucediendo si es que no es tan grave como trata de hacerse creer. El comunicado resulta extemporáneo si se considera que la Presidenta mandó al director de Pemex para que indagara y, a juzgar por el comunicado, siguen sin tener claridad sobre los puntos fundamentales de este accidente.

REMATE INEXPLICABLE

¿Quiénes están interesados en hacer una guerra en contra del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, justo en el inicio de las negociaciones del T-MEC? Parecería que quienes sólo piensan en la siguiente elección y recurren a cualquier expediente para atacarlo. De una forma muy exótica, tratan de vincular a su hermano, por un negocio del que es socio desde hace 30 años, con una licitación pública, como si necesariamente fuera un acto de corrupción. Hasta el momento, no hay evidencia que pudiera causar dudas sobre esta licitación.

REMATE AMARRADO

Y ya que andamos por el rumbo de las preguntas: ¿quién cree que gana con “amarrar navajas” entre Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción, y el subsecretario de Salud, Eduardo Clark? Sí, los que tradicionalmente se han beneficiado del desorden en las compras consolidadas de medicinas y equipos de salud y que se ven perjudicados por el orden.

REMATE 24/7

La Secretaría de Agricultura, de Julio Berdegué Sacristán, actúa rápidamente frente a los casos de gusano barrenador. Esta semana, en Nuevo León, se localizó un canino con síntomas. Ante ello, el Senasica, de Francisco Javier Calderón, envió personal con el fin de promover la notificación e iniciar el barrido sanitario. A 15 meses de iniciadas las acciones de contención, los resultados muestran eficacia: 88.7% de los casos se concentra en la región sur-sureste, lo que permite contener la propagación y evitar escenarios de diseminación masiva.