Barco fantasma

Hay un derrame de hidrocarburos en el golfo de México y, por lo menos, hay dos versiones diametralmente diferentes. Hay expertos petroleros que aseguran que el derrame fue causado por un derrame en una de las líneas de recolección de Pemex, dirigida por Víctor Rodríguez, en Campeche. Se da como un hecho que es crudo ligero marino que va a la refinería de Dos Bocas. La otra versión es del gobierno. Dicen que un barco privado tiró el combustible, pero que no hay motivos para la preocupación puesto que Pemex ya está ayudando en la limpieza y ése es el único mensaje que ha logrado hacer Rodríguez.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dice que únicamente eran gotitas y le interesa mucho dejar claro que ella no se equivocó cuando le cumplió el capricho a Andrés Manuel López Obrador en una zona que el propio IMP, desde el sexenio pasado, dijo que no era el adecuado. La versión del gobierno es que el derrame fue causado por un barco privado sin aportar mayores detalles. Hay dudas fundamentales: ¿Qué barco es? ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Qué hacía en el golfo de México? ¿Qué dice su manifiesto de carga?

Arturo Páramo, reportero de Excélsior, le preguntó sobre la responsabilidad de los propietarios del barco y la Presidenta respondió que se tenía que hacer una investigación.

REMATE INCULPADO

El gravísimo desorden de Pemex, que no pudo ser atendido por Octavio Romero, en lo que va de esta administración recayó en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La dependencia que encabeza Raquel Buenrostro ha sido fustigada no sólo por dar a conocer los nombres y montos de las personas jubiladas del gobierno, lo cual hicieron cumpliendo con la ley; sin embargo, se les ha culpado por el fallo en los datos de los jubilados de Pemex, que en muchos casos les pusieron pensiones superiores a las que realmente reciben. La Secretaría Anticorrupción sólo difundió la información que le proporciona Pemex, que la genera y distribuye.

REMATE TEXTIL

A pesar que la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, tiene que pagar por los errores de otros, está realizando un gran trabajo dentro del Plan México, que es la insignia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Realizó un encuentro con 71 micro y pequeñas empresas, así como 10 organismos del sector social de 10 entidades federativas con el IMSS, dirigido por Zoé Robledo, para que puedan estar en capacidad de participar en licitaciones de ese instituto de salud.

REMATE IMPORTANTE

La presidenta Sheinbaum hizo un guiño muy importante hacia la producción y distribución de gas natural y de fuentes renovables de energía, lo que abre la puerta para la inversión privada en este sector. Lo que marcó la Presidenta sobre la península de Yucatán es el banderazo para que la Secretaría de Energía, que encabeza Luz Elena González, pueda ampliar la producción y distribución de energía en su objetivo central de garantizar la soberanía energética. La industria del gas natural juega un papel destacadísimo en esta estrategia, por lo que se debe considerar como la piedra fundamental.

REMATE PENDIENTE

Hoy está programada una conferencia de prensa por parte del SAT en la que estarán casi todos sus principales directivos: Gari Flores, administrador general de Recaudación; Ana Laura Delgadillo, administradora general de Declaraciones y Pagos; así como dos administradores desconcentrados de Servicios al Contribuyente, María José Ríos y Moisés Zacatzin. Extrañamente no estará el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino. Sería muy prudente que en esta conferencia no sólo se hable de los temas que quieren dar a conocer, sino que den explicaciones sobre el retiro de condición de donataria a más de 100 organizaciones, algunas de ellas muy notorias, y la facilidad con la que se otorgó esa condición a una asociación promovida por López Obrador para apoyar a la dictadura cubana. Ahí está la noticia.

REMATE TRISTE

Qué dura debe ser la realidad para Octavio de la Torre. Acusó a los de la Fecanaco, presidida por Iván Pérez, de ser una organización “patito” y amenazó a las cámaras de comercio que se afilien a esta federación con sanciones y acusaciones penales en su contra. Mientras que las cámaras tienen obligación de afiliarse a una confederación, pueden participar libremente en cualquier asociación.

Es muy triste que un hombre que se percibía como un gran unificador de la iniciativa privada terminara peleando con una federación nueva a la que amenaza con cárcel y borrado de su participación dentro del CCE porque la asamblea le acusó de no cumplir acuerdos. Es absurdo que De la Torre haga estas amenazas: es como si José Medina Mora tomara esas acciones en contra de Francisco Cervantes y la organización que creó junto con Carlos Slim.