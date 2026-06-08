Acciones coordinadas

Está fuera de cualquier discusión seria la efectividad de la política monetaria seguida por la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, así como sus recientes determinaciones. Están actuando donde sí funciona la política monetaria y de ahí que, luego de algunas bajas, hayan decidido establecer una pausa en decisiones que reconocen la holgura de la economía que, de acuerdo con la mayoría de los analistas, crecerá 1.0% o menos durante este año.

En precios específicos y altamente volátiles, donde la política monetaria no funciona, se han hecho esfuerzos desde las finanzas públicas, a través de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, como el subsidio al precio de los combustibles, que evitó un repunte de la inflación. Así como coordinación del gobierno con diferentes sectores como el Pacic, que ha logrado mantener una canasta básica controlada y que algunos comerciantes como Walmart, que en México dirige Cristian Barrientos, hasta han bajado precios. Además de acuerdos específicos con sectores como el del jitomate, en donde no sólo se habló de intermediarios, sino de todo lo que propicia el alza de precios.

REMATE DESCOMPUESTO

Cuando Rafael Marín Mollinedo dejó la ANAM para ser candidato de Morena al gobierno de Quintana Roo, se pensó que era una buena oportunidad para que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tomara el control sobre esa dependencia. La idea hace mucho sentido, puesto que la agencia que encabeza Pepe Merino es fundamental en la reconfiguración del gobierno, pues se tiene claro que el uso masivo de la tecnología lo hará más eficiente.

En prácticamente todas las áreas en las que está interviniendo la ATDT han mejorado la eficiencia y por eso resulta más grave lo que está sucediendo en la ANAM desde la llegada de Alonso Romero. Ciertamente, la situación general de la economía y el comercio mundial ha disminuido la recaudación, como lo demuestran los datos del SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, y de ahí que haya quienes consideran que podrían darse cambios en el corto plazo.

La caída en la recaudación de la ANAM es muy superior a lo esperado, en una buena medida porque se están presentando muy graves problemas en la gestión de Romero, a quien acusan algunos dentro de la ANAM de estar usando el cargo simplemente como un trampolín político.

En contra de esta versión está el hecho que el titular de la ANAM ha hecho una gran cantidad de cambios en el personal y las formas de trabajo. Por ejemplo, decidió que se dejen de publicar las cifras de captación de la agencia, quizá creyendo que “si no se ve, no ocurrió”. Los cambios no sólo tienen que ver con la contratación de funcionarios que le resultan cercanos, lo cual podría ser más o menos previsible, o que dicen que estaría tomando decisiones sin conocer bien como funcionan los procesos o cómo es más eficiente la operación.

El punto grave es que estarían apareciendo personas que, dicen, son de dudosas actitudes, por decir lo menos. Señalan nombres como el de Luis Alberto Ceballos, quien seguiría operando con un decreto que ya anuló la Presidenta.

Hay denuncias que deberían investigar tanto el OIC como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, según las cuales estaría floreciendo la corrupción en la aduana de Matamoros a través de funcionarios como Carlos Eugenio Benítez y Rubén Chapa, subdirector de área y jefe de plataforma, que estarían pidiendo dinero. Acusan de una situación similar en la aduana de Ciudad Juárez a través de funcionarios como Ricardo Alberro o José David Gaspar.

Quizá Romero no está suficientemente bien concentrado en lo que está sucediendo y de ahí que es fundamental que Merino tome acciones para evitar la descomposición de la ANAM y evitar manchas en lo que hasta hoy ha sido una gran gestión al frente de la ATDT.

REMATE COMPARADO

Hay quienes pretenden criticar el trabajo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, porque no han caído peces gordos de la corrupción; sin embargo, esa visión se equivoca porque no comprende que las prácticas indebidas están en prácticamente todos lados y el daño al erario es monumental. En lo que va de este gobierno las acciones que ha tomado esta dependencia han significado ahorros por más de 81 mil millones de pesos. Ante estos datos es claro que hay quienes quieren acciones de relumbrón y no eficientes y oportunas como las que está realizando esta secretaría.

REMATE ANTICIPADO

Habrá que poner mucha atención a las explicaciones que deberá hacer hoy el director de Pemex, Juan Carlos Carpio, sobre temas que son fundamentales dentro de la operación de esta petrolera. Deberá demostrar que entiende que problema que se oculta o posterga se complica.