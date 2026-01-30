Salud en Mundial Social 2026

El Mundial de Futbol no es sólo un evento deportivo, detrás del balón y los goles se despliegan datos sin precedentes.

Las cifras anticipan un evento que transforma estadios, ciudades y economías, la numeralia para este 2026 rompe con todos los esquemas previos, redefiniendo lo que significa organizar la Copa del Mundial más grande de la historia, con 104 partidos en 39 días, 48 selecciones nacionales, más de 800 mil espectadores y una audiencia televisiva estimada en más de 6 mil millones de personas, 13 campamentos, 10 ciudades, 17 campos de entrenamiento, 3 comités locales (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), 13 partidos en México: cinco en la Ciudad de México, incluyendo la inauguración, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey. Además, México es el primer y único país en el mundo en albergar tres copas mundiales.

Partiendo del Mundial 2026, y bajo la premisa de que el deporte fortalece el tejido social, el gobierno de México busca transformar un evento global en bienestar social, aprovechar la euforia mundialista como una herramienta para combatir problemas de salud pública, especialmente el sedentarismo y las adicciones, a través de torneos con la participación de la población infantil, adolescente y adulta, para promover el ejercicio como un hábito de vida saludable, vinculando la práctica deportiva con la salud mental y campañas de prevención y contra las adicciones.

Durante los preparativos y desarrollo del Mundial y desde la perspectiva de políticas públicas, la estrategia de la Secretaría de Salud vinculada al Mundial Social México 2026, busca transformar un evento masivo de corta duración en un legado de salud permanente para México.

El núcleo de esta política es la institucionalización de la activación física y su vinculación con la prevención de adicciones y el autocuidado integral de la salud. Para este propósito, la Secretaría de Salud apoya sus acciones en los embajadores Muuk’ y Toj Óol, el primero, vocablo maya que significa “fuerza y vigor”, representado por un músculo, y el segundo, su traducción de lengua maya a española significa “salud”, representada por un hueso; estos personajes promoverán la activación, prevención y bienestar de la población, incorporando campañas del juego con valores en el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, campañas educativas sobre el etiquetado frontal y alianzas con organizaciones deportivas profesionales, como WBC y CMLL, sumándose a estrategias educativas con el programa Estrellas por la Salud, entre muchos otros acontecimientos cívicos y sociales en escuelas del Sistema Educativo Nacional, implementando pausas y recreos activos.

Aunado a lo anterior, se llevarán a cabo estrategias como: Torneos 3 X mi Salud, Historieta Misión Salud como mecanismo de comunicación cercano a la población, “promoción de las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana y el fortalecimiento de acciones en el desarrollo de la Semana Nacional de Salud pública.

El primer semestre de 2026 será clave, las labores que se lleven a cabo serán las bases en las que se apoye el éxito del Mundial Social México 2026, que en el ámbito de la salud pública busca impactar la calidad de vida de la población mexicana a largo plazo.