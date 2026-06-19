Plan Nacional de Población

México, a nivel de América, ocupa el tercer lugar en número de habitantes, más de 132.9 millones, sólo detrás de Estados Unidos, que tiene una población estimada en 345 millones, y Brasil, con 212 millones de personas.

Es nuestro país, por mucho, el más poblado de habla hispana a nivel internacional y ocupa el lugar once a nivel mundial por número de habitantes, precedido por la India, China, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Brasil, Bangladesh, Russia y Etiopía, que, por cierto, desplazó del décimo sitio a México por el crecimiento demográfico de los últimos dos años.

El Programa Nacional de Población 2026-2030 es el instrumento del gobierno de México que define la política demográfica de la presente administración pública, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo del presente año, y que deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

El Programa Nacional de Población es una herramienta que identifica retos, como el envejecimiento acelerado de la población, la disminución de la fecundidad, fin gradual del bono demográfico, desigualdades regionales y sociales, movilidad humana y migración, y la necesidad de adaptar servicios de salud, cuidados, vivienda y empleo a una población más longeva. Las proyecciones oficiales indican que México tendrá alrededor de 138 millones de habitantes en 2030 y habrá un país con un crecimiento demográfico lento, arribando a una etapa en que la proporción de adultos aumentará significativamente, que significa que el gobierno de la República tendrá que orientar decisiones relativas a pensiones y cuidados para adultos mayores, prevención de embarazos no planificados de adolescentes, planeaciones urbana y vivienda, educación y empleo para jóvenes, atención a la migración interna e internacional y servicios de salud adaptados a los cambios demográficos.

La esperanza de vida actual en México es de un promedio de 75.5 años, siendo para mujeres de 79.24 años y para los hombres de 72.74 años, un aumento aproximado de 15 años respecto a la década de 1970; la tasa global de fecundidad ha disminuido a 1.70 hijos por cada madre, y la proporción de mujeres sin hijos y sin deseo de tenerlos aumentó de 31.3 a 50.1% en sólo cinco años; la estructura poblacional en México es de 18.48% niñas y niños menores de doce años, 29.47% de adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años, 38.56% de personas adultas de 30 a 59 años, y 3.24% de personas mayores de 60 años y más; el promedio nacional de escolaridad es del 10.2 años y equivale a la educación básica concluida y parte de la educación media superior, y las diferencias territoriales sobre este indicador son muy amplias, en donde se incluye la deserción escolar antes de los 18 años.

México continúa incrementando su esperanza de vida, el bono demográfico entre la etapa final de esta ventaja poblacional y hoy orienta una política pública responsable ante estos y otros escenarios demográficos proyectados.