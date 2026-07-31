Las emociones son la respuesta natural del cuerpo y mente ante circunstancias que percibimos como importantes, nos orientan a adaptarnos al entorno, las decisiones y cómo comunicarnos.

ABC de las emociones es una iniciativa del gobierno de México, que busca fortalecer el bienestar socioemocional en la juventud, y favorecer entornos escolares donde estudiantes, docentes y familias convivan desde una perspectiva de cuidado, respeto a la diversidad y paz.

Son actividades colectivas de formación socioemocional, diseñadas para adaptarse a distintas comunidades escolares, que pueden realizarse en aula o en espacios disponibles.

A través del juego y dinámicas grupales, el objetivo es construir un clima de participación, confianza y vínculo que propicie reflexión sobre las emociones, decisiones y los retos de la adolescencia; la iniciativa problematiza ideas, prejuicios y prácticas que afectan el bienestar socioemocional, y está diseñada para que la población adolescente desarrolle habilidades que les permita comprender y regular sus emociones, construir su identidad, mostrar empatía y cuidado hacia las demás personas, para establecer relaciones positivas en ambientes libres de violencia, que prioricen la convivencia pacífica, el cuidado de sí y de quienes les rodean.

Cabe destacar que las actividades de esta iniciativa se inscriben en la perspectiva de la Nueva Escuela Mexicana, que entiende la educación como formación integral y humanista que reconoce los sentimientos y emociones de las personas.

ABC de las emociones recuerda que sentir, hablar y pensar sobre nuestras emociones es un proceso que se vive mejor en colectivo, su punto de partida se sostiene en las relaciones, decisiones cotidianas y condiciones que generamos como comunidad para acompañarnos.

En este sentido, la escuela puede convertirse en un entorno que protege, escucha y cuida. Diversos factores identifican una problemática que alerta en la salud adolescente en edad de 12 a 17 años, como el malestar psicológico, ideación suicida, prevalencia de cualquier tipo violencia y, consumo de cualquier droga.

En este contexto, la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes, busca promover el bienestar de las juventudes, desde un enfoque preventivo y comunitario con campañas de sensibilización; materiales para jóvenes, personal docente, madres, padres y personas cuidadoras; actividades colectivas de una hora a la semana en las aulas; pláticas interactivas en escuelas; con la línea de la vida: 800-911-2000 y, materiales del ABC de las emociones, estos, con tres acciones transversales: reconocer, comprender y actuar, y que se articulan a través de cuatro ejes:

1. Salud mental y emociones.

2. Autocuidado y cuidado de las personas.

3. Entorno virtual y violencias.

4. Hacer comunidad.

El propósito fundamental de los materiales consiste en comprender emociones, cuidarse y cuidar, orientar y prevenir desde el cuidado colectivo, acompañar en la escuela, la comunidad y las familias, la convivencia digital segura e impulsar estrategias para el día a día.

Hay que distinguir a las emociones y los sentimientos, estos últimos son la experiencia consciente de esas emociones y pueden durar más tiempo, porque están influenciados por nuestros pensamientos y experiencias.