Cada 25 de noviembre escuchamos discursos sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres. Se organizan foros, se difunden estadísticas —cada vez más alarmantes— y las instituciones reiteran su compromiso con una vida libre de violencia.

Los datos son contundentes. De acuerdo con ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), durante 2025 alrededor de 78 mil mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en el mundo. El 60% murió a manos de sus parejas o familiares: cinco mujeres cada hora. El hogar, que debería ser un espacio de protección, sigue siendo un lugar de riesgo y, demasiadas veces, de muerte. Y si hablamos de violencia sexual infantil, el peligro también suele estar dentro de casa y proviene de personas cercanas.

Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres niñas sufre abuso antes de cumplir 18 años, al igual que uno de cada siete niños.

Pero ¿qué ocurre cuando el agresor es, además, un hombre poderoso, con influencia y reconocimiento social? ¿Quién protege entonces a las víctimas?

Esta semana una escritora mexicana, valientemente, hizo público el abuso sexual que, según su testimonio, sufrió durante nueve años por parte de su padrastro, un empresario.

Todo mi apoyo y solidaridad con ella y reprocho a quienes la revictimizan preguntando por qué tardó tanto en hablar. El silencio puede ser un mecanismo de defensa y supervivencia frente al trauma, la manipulación y el miedo.

Además, ella relató que habló de lo ocurrido con al menos 20 personas durante su infancia y adolescencia, incluida su madre, sin recibir la atención ni el acompañamiento que necesitaba.

Su testimonio expone la relación entre violencia sexual infantil, poder económico, silencios familiares y obstáculos para acceder a la justicia.

Explicó que en 2019 denunció en Francia las agresiones sexuales de las que asegura haber sido víctima durante sus viajes a ese país, pero el caso fue desestimado. Acudió a la justicia francesa, porque el delito ya había prescrito en México, donde no fue sino hasta octubre de 2023 cuando se estableció la imprescriptibilidad en materia penal de la violación y otros delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

El paso del tiempo no borra el daño ni la responsabilidad del agresor y la presunción de inocencia no puede convertirse en pretexto para desacreditar a quien denuncia ni para ignorar el problema estructural que su testimonio plantea.

El testimonio también puso sobre la mesa la necesidad de atender a posibles agresores. Conviene distinguir: la pedofilia se refiere a la atracción sexual persistente hacia niños prepúberes; la pederastia, a la comisión de actos de abuso sexual contra menores. Si a quien comete un delito se le debe juzgar, también debemos preguntarnos qué mecanismos de atención y prevención existen para evitar que una persona con esas inclinaciones llegue a agredir. La prevención no puede limitarse a educar a las infancias: también debe contemplar atención especializada y oportuna.

El silencio de una niña no es consentimiento. El silencio de una sobreviviente tampoco significa que los hechos no ocurrieron.

Pero ella deja algo claro en sus entrevistas: el silencio genera impunidad y la impunidad mantiene a víctimas y agresores vinculados por una violencia cuyas consecuencias pueden durar toda la vida. Por eso invita a levantar la voz.

El testimonio nos recordó una frase de Gisèle Pelicot: “La vergüenza tiene que cambiar de bando”. No debe sentirla quien sobrevive, sino quien ejerce la violencia y quienes la permiten, encubren o normalizan.

Protejamos a las infancias. Dejemos de construir sociedades en las que la reputación de un hombre poderoso valga más que la integridad de una niña.