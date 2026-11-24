El océano Pacífico nos conecta mucho más de lo que a veces imaginamos. Para Australia y México, nuestras costas y mares son parte fundamental de nuestra identidad, nuestras comunidades y nuestro desarrollo. Son ecosistemas de enorme valor ambiental, económico y cultural, cuya protección requiere visión de largo plazo y cooperación entre países.

El cambio climático está transformando estos entornos y, en ese sentido, Australia y México tienen mucho que aportar a esta conversación. Ambos reconocemos la importancia de proteger nuestros océanos, fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras y promover un desarrollo que permita aprovechar los recursos naturales sin comprometerlos para las generaciones futuras. Compartir experiencias, conocimientos científicos y buenas prácticas nos ayuda a encontrar soluciones que respondan a los desafíos de nuestras costas.

En el ámbito multilateral, Australia ha procurado dar mayor visibilidad a las perspectivas y prioridades de los países del Pacífico, donde el cambio climático tiene consecuencias especialmente profundas para las comunidades insulares y costeras. Esta experiencia también refuerza nuestro compromiso con una agenda climática que reconozca el papel fundamental de los océanos. Ecosistemas como los manglares, los arrecifes y las praderas marinas contribuyen a proteger las costas, conservar la biodiversidad y capturar carbono. Su preservación es, por tanto, una parte indispensable de la respuesta al cambio climático.

El surf ofrece una manera muy concreta de entender el valor de nuestros ecosistemas costeros. Australia ha sido pionera en reconocer que las zonas de surf, las playas y los paisajes costeros tienen una importancia que va mucho más allá de la recreación: forman parte de la identidad de las comunidades, sostienen actividades económicas y representan espacios de valor ambiental y cultural. Nuestro movimiento de Reservas Nacionales de Surf contribuyó a inspirar la iniciativa internacional World Surfing Reserves, impulsada por Save The Waves Coalition. En marzo de 2026, Puerto Escondido se convirtió en la reserva número 14 de esta iniciativa mundial.

Este mes tuve la oportunidad de participar en Olas sin Fronteras, un encuentro que reunió a autoridades de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, representantes del sector empresarial, integrantes de la comunidad de surf, miembros de la comunidad australiana y académicos de la Universidad del Mar. Más que una celebración de nuestra pasión compartida por el surf, fue un espacio para intercambiar experiencias sobre conservación costera, gestión de ecosistemas y turismo sostenible.

Las conversaciones permitieron explorar nuevas oportunidades de colaboración comunitaria, académica y científica. También pusieron de relieve cómo proteger las zonas de surf puede contribuir a fortalecer las economías locales y los medios de vida de quienes dependen del turismo y de un entorno costero saludable. Australia tiene experiencias que compartir en este ámbito, pero también mucho que aprender de las comunidades mexicanas.

Australia y México ya cuentan con una relación diversa y dinámica, que a lo largo de seis décadas ha encontrado distintos espacios de colaboración. La protección de los océanos y la acción frente al cambio climático ofrecen nuevas oportunidades para seguir fortaleciéndola y convertir nuestros intereses compartidos en iniciativas concretas: desde el intercambio científico y la conservación de ecosistemas hasta la resiliencia costera y el desarrollo sostenible de nuestras comunidades.

El Pacífico nos separa geográficamente, pero también nos une en responsabilidades y oportunidades. Proteger nuestros océanos es una tarea compartida y una inversión en el futuro de nuestras sociedades. Australia y México tienen mucho que aportar, y mucho que ganar, trabajando juntos.

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*Embajador de Australia en México