Al redactar estas líneas y disponer las ideas de esta exposición, reflexionaba como politólogo que uno de los pilares más sensibles de la estabilidad democrática es precisamente el acceso efectivo a la justicia. Los estudiosos de la realidad política y del impacto que tienen las leyes en la sociedad no observamos los tribunales únicamente como espacios donde se resuelven conflictos de manera imparcial, sino también como arenas de poder donde se decide si el Estado cumple o rompe su promesa básica con la ciudadanía.

Cuando una persona o comunidad lleva un conflicto ante un tribunal, lo que está en juego es la vigencia de ese pacto ciudadano: cumplir con la promesa de que el sistema judicial actúa con independencia e imparcialidad protege a quien sufrió un abuso de autoridad y obliga al Estado a reparar el daño o corregir su actuación.

En esta Biblioteca Central de la SCJN pienso que para entender lo esencial conviene acudir a los clásicos. Platón observaba en La República que la justicia consiste en que “cada parte de la ciudad cumpla su función en armonía, evitando que el más fuerte someta al más débil”; rebate la tesis del sofista Trasímaco, quien afirmaba que “la justicia es lo que conviene al más fuerte”. Siglos después, Hobbes nos recuerda en su Leviatán que los seres humanos cedemos parte de nuestra libertad al Estado con un fin muy sencillo: abandonar la ley del más fuerte y contar con un árbitro imparcial que resuelva nuestras disputas.

Nadie ha retratado con tanta precisión la desprotección del ciudadano frente a una autoridad invisible y una ley indescifrable como Franz Kafka. En El proceso describe a un hombre que es arrestado y nadie explica de qué se le acusa ni cómo defenderse en un sistema judicial opaco. En la parábola Ante la ley, un campesino pasa su vida entera esperando entrar por la puerta abierta de la ley, pero un guardia le impide pasar con trámites y postergaciones interminables. La visión de Kafka sobre la justicia fue tan puntual que dio origen al término kafkiano, usado hoy para describir situaciones innecesariamente complicadas. Por su parte, Dickens narra en Casa desolada un litigio sucesorio tan largo, costoso y enredado que termina consumiendo la totalidad de los bienes en disputa antes de dictarse sentencia.

Estas obras ilustran una verdad fundamental: una justicia tardía o incomprensible equivale a una denegación de justicia.

Cuando miramos más allá de nuestras fronteras, observamos que diversas democracias han comprendido que el acceso a la justicia requiere políticas públicas activas y no sólo buenas leyes. Su acceso efectivo también implica eliminar barreras geográficas, lingüísticas y culturales. En Finlandia han apostado por la prevención del conflicto y que las disputas se resuelvan antes de un litigio largo. Colombia destaca por la creación de las Casas de Justicia en zonas marginadas, acercando la solución de conflictos cotidianos a comunidades vulnerables.

En el contexto de la transformación digital, la inteligencia artificial permite que los asistentes virtuales puedan resumir resoluciones difíciles de entender. Recientemente, en nuestro país se establecieron parámetros para su uso ético y responsable en procesos jurisdiccionales.

Los principales desafíos del sistema judicial en México son la preservación de la independencia, el profesionalismo y el rigor técnico, así como el fortalecimiento de la justicia local. La mayoría de los conflictos cotidianos se resuelven en tribunales estatales y dependen de defensores de oficio. Su eventual falta de capacitación y actualización permanente podría obstruir la defensa jurídica de quienes menos tienen.

El acceso efectivo a la justicia es un importante termómetro sintomático de nuestra calidad democrática. El reto de nuestra generación es poner fin al laberinto kafkiano de la justicia.

Un empeño fundamental debe ser consolidar instituciones judiciales que sean, al mismo tiempo, técnicamente sólidas, independientes y profundamente humanas. Sólo así podremos hablar de una democracia plena.

Fragmento de mi ponencia presentada en el seminario Reforma judicial, justicia constitucional y acceso efectivo a la justicia, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Iberoamericana y el INAP.

*Politólogo. X: @AGuerreroMonroy