Estamos frente a la jornada electoral más grande por el número de puestos de elección en disputa en la historia reciente de México, y quizá a punto de ver la más ignorada por los votantes y de mayor índice de abstención por la desconfianza que los ciudadanos han manifestado luego del escándalo de Guadalupe Taddei en el INE y su relación con el partido en el poder.

Ante su baja en las preferencias ¿A eso apuesta Morena, al abstencionismo?

La elección de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en una prueba política para la Cámara de Diputados y, particularmente, para Morena y sus aliados. No se trata solamente de sustituir a Guadalupe Taddei, sino de determinar si el organismo encargado de organizar las elecciones puede recuperar la confianza pública después de los señalamientos de presuntas irregularidades en su administración.

La negociación está atorada. Y aunque Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados, insiste en que su propósito es alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas políticas, aceptó que el consenso es inalcanzable.

Y no obstante el llamado de los exconsejeros presidentes del INE José Woldemberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdez y Lorenzo Córdoba, los exconsejeros presidentes del INE se plantaron ante la opinión pública, más que para condenar la corrupción y maldecir a Tadei, para trabajar en favor de la credibilidad del INE, ésta va en picada.

Monreal reconoce que una designación resuelta exclusivamente con los votos de la mayoría legislativa podría dejar a la nueva titular bajo sospecha desde antes de asumir el cargo. Incluso advirtió que no sería conveniente que la próxima presidenta naciera cuestionada, pues ello terminaría afectando al propio Instituto y podría convertirse en un argumento de descalificación durante las elecciones de 2027.

El problema es que el coordinador morenista también ha dejado abierta la posibilidad de que su bloque legislativo avance sin la oposición. Morena y sus aliados cuentan con los votos para impulsar el procedimiento y, según Monreal, hacerlo conforme a la Constitución y la ley.

Del lado priista, Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, sostiene que el problema no se resuelve cambiando a una persona, pues los cuestionamientos alcanzan a toda la estructura del INE e incluso al sistema electoral mexicano. Por eso, ha planteado que antes de elegir a una nueva presidenta se revisen las áreas del organismo, se audite el padrón electoral, se investigue a los responsables de las contrataciones y se revisen los nombramientos realizados durante la administración anterior.

Su advertencia es que una nueva titular no puede convertirse en la respuesta política a una crisis que exige explicaciones y responsabilidades. El PRI, ha dicho, no acompañará una convocatoria que no forme parte de un acuerdo nacional que dé garantías a la ciudadanía y a los partidos.

En tanto, el PAN presentó un recurso ante el Tribunal Electoral por la falta de convocatoria y Monreal reconoció que se había perdido la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la oposición. El coordinador morenista dejó abierta la posibilidad de que el procedimiento se resuelva posteriormente y, eventualmente, mediante la mayoría legislativa.

Por conducto del líder de los diputados panistas, Elías Lixa, los blanquiazules colocan el acento en las condiciones del procedimiento. Su exigencia es que la convocatoria garantice máxima transparencia, publicidad y escrutinio público.

Entre sus propuestas están que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación no tengan vínculos recientes con partidos políticos o gobiernos, que se conozcan las medidas para evitar filtraciones de los exámenes y que exista una justificación reforzada para seleccionar a quienes integren las quintetas.

Lixa ha advertido que, sin transparencia, la nueva dirigencia del INE no solamente nacería cuestionada, sino prácticamente deslegitimada desde su origen. También ha insistido en revisar las facultades extraordinarias que se concentraron en la presidencia del Instituto, bajo el argumento de que las decisiones deben regresar a un esquema colegiado.

Movimiento Ciudadano, a través de su coordinadora parlamentaria, Ivonne Ortega, coincide en que la discusión no debe reducirse a encontrar un nombre para ocupar la oficina principal del organismo. La legisladora ha propuesto modificar el artículo 45 de la legislación electoral para devolver al Consejo General atribuciones que quedaron concentradas en la presidencia. Su planteamiento es recuperar la colegialidad y evitar que las decisiones institucionales dependan de una sola persona.

Así, aunque las cuatro fuerzas políticas expresan preocupaciones distintas, existe un punto de coincidencia: la renovación de la presidencia debe acompañarse de garantías para impedir que se repitan los problemas que llevaron a la salida de Taddei.

Pero hay otro asunto que no puede quedar fuera de esta discusión: la transparencia de las investigaciones sobre las contrataciones del INE.

La presidenta provisional del Instituto, Blanca Cruz García, ha sido enfática al señalar que la autonomía no puede confundirse con opacidad. Ha advertido que el organismo debe proporcionar toda la información que soliciten las autoridades competentes y colaborar plenamente para que se determinen las responsabilidades que correspondan.

También anunció que el INE daría vista a la Fiscalía General de la República por las presuntas irregularidades denunciadas. El Consejo General, además, acordó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión integral de las adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026. La instrucción incluye preservar documentación física y electrónica, revisar el padrón de proveedores y fortalecer los mecanismos de control y denuncia.

Cruz ha precisado que no corresponde al INE determinar si hubo delitos ni imponer sanciones que competen a otras autoridades. Su responsabilidad, ha dicho, es colaborar y entregar la información requerida con plena transparencia. También ha advertido que la revisión de los perfiles directivos continuará y que podrían realizarse más cambios dentro de la estructura institucional.

En su comparecencia pública más reciente, la presidenta provisional defendió la capacidad del Consejo General para mantener en funcionamiento al Instituto mientras la Cámara de Diputados resuelve la designación definitiva. Incluso consideró irresponsable dejar que la incertidumbre legislativa obstaculice la conducción del proceso electoral de 2027.

El mensaje es claro: la renovación de la presidencia no puede convertirse en una pausa para las investigaciones ni en una excusa para aplazar la rendición de cuentas.

La Cámara de Diputados tiene ante sí dos responsabilidades que no deberían confundirse: elegir a quien encabezará el INE y garantizar que las irregularidades denunciadas sean investigadas hasta sus últimas consecuencias. Una cosa no sustituye a la otra.

Porque la legitimidad de la próxima presidenta no dependerá únicamente de los votos que consiga en San Lázaro, sino también de las condiciones de transparencia bajo las cuales sea seleccionada y de la capacidad del Instituto para demostrar que puede revisar su propia actuación sin proteger intereses ni funcionarios.

El calendario electoral de 2027 ya está en marcha. No hay demasiado margen para prolongar la disputa, pero tampoco sería suficiente resolverla mediante una votación que deje intactas las dudas.

En el fondo, la discusión no es solamente quién ocupará la presidencia del INE. Es quién garantizará que el árbitro electoral vuelva a ser una institución sometida a la ley, a la fiscalización y al escrutinio público. Y esa respuesta no puede quedar pendiente de una negociación partidista.

*Una buena entre las malas

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene sus finanzas en terreno firme, y logra la ratificación de la calificación ‘AA (mex)’ con Perspectiva Estable por parte de Fitch Ratings. Bajo la rectoría de Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad también cuenta con un fideicomiso de alrededor de 3 mil 323 millones de pesos para fortalecer becas, infraestructura, tecnología e investigación. Sin embargo, las buenas calificaciones no deben convertirse en motivo de complacencia: 86.9 por ciento de sus ingresos proviene de subsidios públicos, lo que obliga a mantener disciplina, transparencia y rendición de cuentas.

Fitch ya puso buenas notas a las finanzas de la institución; ahora corresponde que esos números se reflejen en mejores condiciones educativas. Porque una universidad puede presumir cuentas sanas, pero su mayor capital siempre será la formación de sus estudiantes.

*A prueba la transparencia de Morena en la CDMX

La disputa por Coyoacán rumbo a 2027 comienza a convertirse en una prueba para Morena: elegir candidatura con base en encuestas verificables y competitividad electoral, o privilegiar los acuerdos de grupo. Hannah de Lamadrid presume mediciones que la colocan por encima de sus contendientes, pero la verdadera prueba no está en los sondeos, sino en demostrar que puede traducir esa ventaja en votos y disputar al PAN un territorio que Morena no ha logrado recuperar. Una decisión basada en cuotas o pactos internos podría terminar costándole al partido otra oportunidad de gobernar la alcaldía.