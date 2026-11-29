Por Silvia Cherem S.

Sir Liam Fox, exministro británico de Defensa y de Comercio Internacional y presidente desde 2021 del Grupo de los Acuerdos de Abraham, advirtió durante su visita a México que no puede haber paz mientras el régimen iraní siga en el poder y cuestionó las contradicciones de Occidente frente a quienes amenazan sus valores democráticos.

Su visión del mundo se basa en la meritocracia: juzgar a las personas por sus propios méritos, sin importar su origen o fortuna. Él mismo construyó su camino lejos de la aristocracia y el privilegio.

DE LA MEDICINA A LA POLÍTICA

Nació en plena Guerra Fría, en una familia católica de ascendencia irlandesa. Su padre era maestro de español; su madre, férrea de carácter, se dedicaba al hogar. Ambos lo motivaron a leer, cuestionarse y sostener su propia voz, aunque no siempre les gustara lo que decía. Estudió Medicina en la Universidad de Glasgow. Fue médico general, pero su interés por el comportamiento humano lo acercó a la política y a pensar en los problemas sociales desde la perspectiva individual.

Margaret Thatcher leyó un documento suyo y lo invitó a redactar sus discursos. Se convertiría en una de las figuras más cercanas y admiradas de su vida. “No siempre seguía el guion; ella tenía su modo, pero así nació la relación que mantuvimos hasta su muerte”.

Como ministro de Defensa conoció el costo humano de la guerra. Antes de escribirle a la familia de un soldado caído en Irak o Afganistán, pedía una fotografía para mirar el rostro detrás del nombre y poder ser más empático con quienes lo esperaban en casa.

Fue firme defensor del Brexit: creía que Reino Unido debía recuperar el control de sus leyes, fronteras y recursos para ejercer una política comercial independiente y ampliar sus vínculos con el mundo.

En 2023, el rey Carlos III lo nombró caballero “por sus servicios públicos y políticos”. Fox vincula ese reconocimiento con una iniciativa que impulsó: la Ley sobre el Síndrome de Down de 2022, la primera de su tipo en el mundo. Busca que los servicios de salud, educación, asistencia social y vivienda en Inglaterra atiendan a estas personas a lo largo de su vida, incluso cuando sus padres ya no estén. “Junto a mi casa en East Kilbride vivía Drew Houston, un niño como yo, pero con síndrome de Down. Conviví con él y luego, como médico, con familias con las mismas preocupaciones. Nunca pude olvidar a su madre que se preguntaba qué iba a ser de su hijo cuando ella no estuviera”.

UNA APUESTA PERSONAL

En 2021, tres embajadores en Reino Unido —Fawaz bin Mohammed Al Khalifa, de Baréin; Mansoor Abulhoul, de Emiratos Árabes Unidos, y Tzipi Hotovely, de Israel— lo invitaron a presidir el Grupo de los Acuerdos de Abraham. Buscaban aprovechar su experiencia en defensa y comercio y sus relaciones con los gobiernos de la región. Fox aceptó: podía unir todos los hilos de su vida para dejar un legado y “construir un mundo con oportunidades en el que se aprovechen los talentos de todas las personas”.

Con la mediación del gobierno de Donald Trump, los acuerdos habían permitido a Israel establecer relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y Baréin, y restablecerlas con Marruecos. Antes del 7 de octubre de 2023, habían dado paso a embajadas, vuelos directos, turismo y acuerdos comerciales. Fox encabezaba delegaciones parlamentarias y encuentros con autoridades y empresarios para afianzar esos vínculos. Avanzaban, además, las negociaciones para normalizar relaciones entre Israel y Arabia Saudita.

El ataque de Hamás puso en jaque ese acercamiento.

Mantener vivo el proyecto, asegura Fox, es el reto más difícil que ha vivido. Muchos, incluida su esposa, Jesme Baird, directora médica de la Roy Castle Lung Cancer Foundation, le preguntan por qué, sin ser judío ni árabe ni tener vínculos familiares con la región, insiste en un momento tan adverso. Responde: “¿En qué momento de los últimos mil años ha sido un buen momento para empezar? Hay que comenzar en algún punto”.

Su modelo a seguir es el Hospital Hadassah de Israel, donde profesionales de distintos orígenes, nacionalidades y religiones trabajan para salvar vidas sin importar la identidad del paciente.

Para Fox, los acuerdos entre gobiernos deben traducirse en cambios de comportamiento y beneficios cotidianos. “Quiero que la gente tenga algo que perder”. Se refiere a construir un futuro y oportunidades que las personas quieran preservar.

Le planteo una objeción: un buen número de quienes participaron en el ataque del 7 de octubre tenían empleo y habían conocido otra forma de vida en los kibutzim israelíes. Tenían “mucho que perder” y, aun así, ganó el adoctrinamiento extremista: pasaron información sobre las familias y, luego, asesinaron a quienes les habían dado cobijo, alimento y sentido de futuro.

¿Por qué esas oportunidades no cambiaron su manera de pensar?, le pregunto.

Fox reconoce el límite: siempre habrá personas que no quieran la paz o cuyos intereses dependan del conflicto. “La maldad seguirá, pero podemos construir defensas suficientes para que los jóvenes tengan una perspectiva de futuro, algo que perder frente al llamado de los extremistas”.

Desde Baréin, el grupo de Fox puso en marcha una red internacional de centros de pensamiento y una academia empresarial en línea. Prepara una campaña en redes sociales y forma el equipo que administrará un fondo de inversión. Busca combinar educación, orientación y apoyo al emprendimiento, con especial atención a las mujeres jóvenes, a quienes considera un factor decisivo de cambio. “Sólo los hombres débiles temen a las mujeres fuertes”, afirma.

Fox atribuye el fracaso de iniciativas anteriores a su dependencia de políticos, burócratas y ciclos electorales.

Su apuesta exige paciencia y un cambio generacional. Cita una máxima de Reagan: “No hay límite a lo que una persona puede lograr si no le importa quién se lleve el mérito”. Recuerda también a Thatcher, quien le enseñó que las políticas impopulares sólo pueden tener resultados populares si se está dispuesto a llevarlas hasta el final.

Fox apela a líderes capaces de sacrificar popularidad para sostener sus principios y construir un mejor mundo. Esa responsabilidad, subraya, también corresponde a los ciudadanos. “No somos pasajeros de nuestro propio destino. Podemos producir cambios si queremos, si creemos lo suficiente en ellos”.