Georgia: 35 años de independencia - logros y desafíos

En 2026, Georgia conmemora 35 años de su independencia, un hito fundamental que marca un periodo de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales en la región del Cáucaso. Su camino hacia la soberanía, declarada en 1991, estuvo marcado por invasiones externas y un constante esfuerzo por establecer su identidad nacional.

UN BREVE REPASO HISTÓRICO

Georgia tiene una rica historia que se remonta a miles de años. Durante la antigüedad, fue un cruce de caminos entre culturas y civilizaciones. En la Edad Media alcanzó su apogeo bajo el reinado de David IV y la reina Tamara.

El siglo XX, el año 1918 se estableció la Primera República Democrática de Georgia que se independizó del Imperio Ruso. Sin embargo, dicha República no tuvo larga vida y en 1921 fue anexada por las fuerzas bolcheviques (URSS). Durante este periodo, la identidad nacional fue reprimida. Con la disolución de la URSS en 1991, Georgia proclamó su independencia que justo estamos celebrando hoy.

LOGROS EN 35 AÑOS DE INDEPENDENCIA

Georgia ha logrado avances significativos en varios aspectos en los últimos 35 años:

1. Desarrollo democrático: Georgia ha experimentado una consolidación democrática notable. Las elecciones han sido supervisadas por organizaciones internacionales y el sistema político ha ido desarrollándose hacia una mayor participación ciudadana.

2. Reformas económicas: Georgia ha llevado a cabo reformas profundas en su economía, promoviendo la liberalización y el fomento de la inversión extranjera.

3. Integración europea y euroatlántica: la aspiración de Georgia de ser parte de la Unión Europea (UE) y de la OTAN ha sido un motor importante para la reforma interna. En 2014, Georgia firmó un acuerdo de asociación con la UE, que no sólo fortaleció las relaciones económicas, sino que también comprometió al país a modernizar sus estándares políticos y sociales.

DESAFÍOS PERSISTENTES

Georgia enfrenta una serie de desafíos significativos:

1. Conflictos territoriales no resueltos: la ocupación de dos regiones de Georgia (Abjasia y Osetia del Sur) por parte de la Federación de Rusia sigue siendo un problema ardiente que afecta a la población georgiana, sobre todo a cientos de miles de refugiados y a las personas desplazadas.

2. Influencia rusa: a pesar de sus esfuerzos por integrarse en las estructuras occidentales, Georgia se encuentra en una región geopolíticamente tensa, donde la influencia de Rusia es muy notoria. El último claro ejemplo es la invasión rusa a Ucrania en 2022.

EL ROL REGIONAL DE GEORGIA

Georgia juega un papel crucial en el corazón del Cáucaso, actuando como un puente entre Europa y Asia. Su ubicación estratégica la convierte en un punto de tránsito importante para el petróleo y el gas del mar Caspio hacia Europa, lo que le da un rol relevante en la seguridad energética de la región.

Además, Georgia ha promovido la cooperación regional a través de diversas iniciativas. Su participación en varios foros es un ejemplo de su compromiso por la paz y la estabilidad en la región, buscando construir alianzas con países vecinos para abordar problemas comunes, desde la seguridad hasta el medio ambiente.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Celebrando 35 años de independencia, la nación georgiana se enfrenta a un futuro lleno de esperanza y retos. Los logros alcanzados son un testimonio del resiliente espíritu georgiano, pero los desafíos continúan demandando pragmatismo, sensatez y acción.

La clave del futuro de Georgia radica en su capacidad para afrontar las divisiones, discrepancias regionales y globales; reforzar su identidad nacional; al mismo tiempo que despliega estrategias efectivas para navegar en un entorno geopolítico complejo. El deseo por una sociedad inclusiva, democrática y próspera resuena en el corazón del pueblo georgiano, marcando el camino hacia una nueva era de oportunidades en el ámbito internacional.

*Encargado de Negocios de Georgia en los Estados Unidos Mexicanos