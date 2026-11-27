Cada quien con su escándalo. ¿Hasta allá llega la paridad? Avergüenza. El feminismo es un movimiento ético basado en la justicia. Guadalupe no es feminista, es presunta delincuente. El Chapo Isidro caracteriza al peor machismo, la crueldad agudizando la desigualdad. Los dos, líderes de grupos organizados para delinquir, afectan, de manera distinta, a las mujeres.

Se conmemoró un aniversario más de la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres. Las hermanas Mirabal ocupan lugar central. Minerva, al desafiar al dictador Trujillo, sabía que habría consecuencias. Ella y sus hermanas fueron asesinadas, víctimas de violencia política. Sojourner Truth, años antes, cuestionó la marginación de las mujeres negras y puso de relieve la interseccionalidad de raza y género.

Guadalupe, beneficiaria de la lucha de muchas por abrir espacios de poder, traiciona la causa. La lucha por la igualdad no se basa en sostener que las mujeres somos mejores, sino en que somos iguales. Iguales para actuar con apego a la ley o para simular y distorsionarla.

Aún no sabemos qué tanto afectó de manera directa a otras con su peculiar manera de torcer la ley. Quien fue encargada de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, Ileana Hernández, muy cercana a Taddei, renunció. Difícil creer que cumpliera con eficiencia la tarea de atender el acoso y el hostigamiento sexual o laboral dentro del instituto por la mescolanza entre recomendados y parientes. Las mujeres trabajadoras del INE difícilmente denunciarían.

Las mujeres desaparecidas en la zona controlada por Isidro fueron, hasta mayo de 2026, según Lupa Ciudadana, en Ahome 1033 y en Guasave 387. En esta guerra, las mujeres, y especialmente las jóvenes, son cada vez más víctimas de homicidios, feminicidios, violaciones y desapariciones forzadas.

La guerra de dos años entre facciones rivales del Cártel de Sinaloa ha provocado un aumento de asesinatos y desapariciones. También ellas están cada vez más involucradas en el crimen organizado: reclutadoras, mensajeras o cómplices, al tiempo que son víctimas. A pesar de todo, hay 32 grupos de Madres Buscadoras.

Entre esta crisis de seguridad y otros muchos escándalos políticos, reales o inventados, la violencia contra las mujeres ha dejado de considerarse en la lista de prioridades del gobierno, ocasionando mayores oportunidades para violentarlas y quedar en la impunidad, al tiempo que las mujeres quedan sin recursos para acceder a la justicia. Casi mil víctimas cada día.

La propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio para homologar criterios en todo el país está cuestionada por aumentar penas sin combatir la impunidad; por la definición jurídica de “mujer”, y por legitimar su explotación al mencionar como trabajo sexual a la prostitución, considerada por muchas personas una forma de explotación de ellas. Además, la vileza de Luis de Llano y las agresiones contra Alessandra muestran el poco interés en erradicar las violencias.

La Presidenta: “Les estorba nuestra honestidad”. ¿Será? Jorge Fernández Menéndez: “El gobernador Rubén Rocha Moya, tranquilo en su casa, con custodios, con sus cuentas por desbloquear para cobrar tres pensiones de más de un millón de pesos. O Enrique Inzunza, el verdadero jefe, con relación familiar con las fuerzas especiales Avendaño, una parte esencial de la estructura criminal golpeada este fin de semana”. Excélsior, 24/XI/26. ¿A esa honestidad se refiere? ¿O a la de López-Gatell?

La detención del Chapo Isidro “es la operación más importante que México ha tenido con Estados Unidos en el enfrentamiento a los cárteles” (Ivonne Melgar, Excélsior, 24/XI/26). La impunidad brindada a Guadalupe Taddei es la operación más dañina que el gobierno ha tenido contra la ciudadanía.