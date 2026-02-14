El último marxista

Siempre he sentido simpatía por los duros de una pieza, radicales ejemplares aun en casa, como Marx Arriaga. Me cuesta no congeniar con alguien que, en su contienda final para evitar la inhabilitación como director de Materiales de Lectura de la SEP, decide atrincherarse con un texto y un micrófono y convoca a la formación de un “poder popular de tal magnitud que no deje una sola piedra de esta institución y regrese a los orígenes y valores con los que se creó la SEP”. Ignoro si su gestión fue lo desastrosa que sostienen sus severos críticos. Sí creo que en 2021 se le linchó a partir de encabezados, no de la lectura completa de su dicotomía sobre la lectura por placer y la lectura “con propósito educativo y crítico”. Y sigo preguntándome dónde reside la contradicción sustancial de un 4T de cepa cuando acusa al secretario Mario Delgado de “mantener y profundizar procesos de privatización de la educación pública” y operar políticas de Coparmex, la OCDE, Unesco, FMI, Banco Mundial, “en la formación de una ciudadanía sumisa al sistema de consumo neoliberal y las necesidades empresariales”. ¿En qué punto se desacopla eso de la genética y esencia del movimiento? Hubo algo muy simbólico ayer por la tarde en la resistencia de Marx. Fue la escenificación de una caída: la de quienes conciben el poder como una oportunidad histórica de confrontación, un episodio de lucha de clases, por demodé que suene. La caída, quizá, del último marxista en esa cosa tan extraña, e interesante, en que se va convirtiendo el segundo piso de la 4T.