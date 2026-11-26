Fue el gobierno el que lo dijo. Nadie lo inventó. El viernes 13 de noviembre, tanto la Secretaría de Hacienda como la UIF justificaron oficialmente su decisión de acatar la resolución de una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues consideraron que era la ruta adecuada para proteger recursos provenientes de pensiones y jubilaciones, legalmente inembargables. Expresé aquí que, si ésa era la razón, se trataba de una buena noticia para el resto de los mexicanos, ya que el descongelamiento parcial de dos cuentas del exgobernador sinaloense Rubén Rocha rompía con el criterio de que eso sólo podía conseguirse al final de un juicio de amparo en el Poder Judicial. Pero ahora resulta que, según la presidenta Sheinbaum —jefa de los titulares de Hacienda y de la UIF—, las cuentas de Rocha nunca se descongelaron. ¿Y entonces? ¿Fue mentira la información oficial del viernes 13? ¿O un descuido? ¿Por qué el gobierno impugnó ante el Tribunal Administrativo lo que consideraba correcto? ¿Qué sucedió en la misma sala del Tribunal para que, en unos días, cambiara de manera radical su decisión? Esto parece, sabe y huele a trampa. Otra vez en favor de Rocha. Porque, valga la suspicacia, ¿cuánto dinero habrá podido retirar de las cuentas en esos días? ¿Poco, mucho? ¿Alguien lo detallará? Y si lo hiciera, ¿por qué habría que creerle?