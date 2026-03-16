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El Singao

Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva

365 días 

En un excelente texto publicado en el sitio 14ymedio, Yunior García Aguilera observa que, ante los apagones, el deterioro económico y la falta de libertades, cada vez más cubanos se refieren al presidente Miguel Díaz-Canel como El Singao. Aprendo que, en el habla popular de la isla, un singao es alguien abusivo, ruin, despreciable.

“La ciudadanía ve en él a un dirigente incapaz y a un matón dispuesto a sostener el poder a costa del castigo y la sangre”, escribe el autor. Ayer, tras la intensificación de las protestas, agentes del gobierno rodearon la sede de 14ymedio en La Habana e impidieron que su directora, Yoani Sánchez, saliera a la calle.

Un botón de muestra de que el gobierno dictatorial no está para bromas cuando las movilizaciones empiezan a recordar las de julio de 2021 y aquella voz de Díaz-Canel que abrió la represión: “La orden de combate está dada”. Miles serían encarcelados y maltratados. Dos meses después —en septiembre de 2021—, el presidente López Obrador invitó con honores a Díaz-Canel a acompañarlo en los festejos de la Independencia de México.

Un gesto fraterno al represor, quien ayer saludó uno más de los mensajes de apoyo del tabasqueño con un efusivo: “Gracias, querido hermano; en nombre de Cuba no me cansaré de agradecer tu generosa solidaridad”, etcétera. El Singao, agradeciendo en nombre de Cuba.

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