Se cumplió el mes del abatimiento del Mencho, y también de la muerte de 25 guardias nacionales en el operativo y la cadena de acciones y emboscadas criminales. Tan sólo en estas cuatro semanas, Trump se regodeó en el Congreso de Estados Unidos con la frase de que los cárteles controlan México; la Casa Blanca martilló que debió empujar al gobierno mexicano para que se lanzara sobre el líder del CJNG; y el propio Trump, con varios jefes de Estado latinoamericanos presentes, se burló de la presidenta Sheinbaum, caricaturizándola como una mujer suplicante, casi llorosa, que le pide no perseguir a los cárteles en nuestro territorio.

Debe de ser cada vez más duro en las reuniones de las seis de la mañana del Gabinete de Seguridad soportar las expresiones despectivas y amenazantes de Trump y sus funcionarios. Se sobreentiende que, en una junta de profesionales de la política y la seguridad, los participantes harán una revisión pragmática, casi quirúrgica de esos dichos. Pero ¿qué sentirán ante la inextinguible repetición de “los cárteles controlan México”?

Sea una advertencia permanente, un discurso preventivo, o mera retórica, la presión estadunidense contra su aliado mexicano es cruel. Es acoso. Es insulto. México, sin embargo, no parece tener por ahora margen de maniobra ante ello: a disciplinarse y soportar. Qué pesados han de ser esos días, a las seis de la mañana.