No podemos cometer el error, la torpeza, de no participar en la elección federal del próximo año, me dijo ayer Alejandro Moreno, presidente del PRI, en respuesta al esbozo panista de no hacerlo. El argumento del PAN es sencillo: si el Consejo General del INE resuelve aplicar de nuevo la fórmula de sobrerrepresentación usada en 2024, cabría la posibilidad de que el partido no participara. Puede ser una bravata del blanquiazul o el inicio de una estrategia de choque contra lo que considera una manipulación sistemática de las instituciones por parte del régimen de la 4T para eternizarse en el poder. Lo cierto es que, al aplicar esa fórmula en 2024, Morena y sus aliados convirtieron 54% de los votos en 72% de curules: mayoría calificada. La lógica indicaría que lo mismo ocurrirá el año entrante, pues seis de los siete consejeros que votaron en ese sentido continúan en sus cargos: Rita Bell, Arturo Castillo, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Carla Humphrey y Jorge Montaño. La única ausente es Guadalupe Taddei. No habría razón técnica para que —en una sesión a celebrarse la próxima semana— aceptaran una nueva fórmula. “Aunque eso pasara, necesitamos competir”, concluye Moreno. “Si no participamos, ¿tú crees que estos de Morena van a entender? ¡No! Ganarían el 100% de los votos e impondrían la reelección para quedarse 30 años. Eso no lo vamos a permitir”.