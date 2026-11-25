Como si estuviera esperando la fecha, el 19 de octubre, justo al cumplirse tres meses de la conclusión del Mundial de Futbol, la presidenta Sheinbaum le dio un sape a Mikel Arriola. Un coscorrón que, al menos en apariencia, salía de la nada. Dijo: “En el IMSS, ahora estamos mejor que antes, no estamos como en la época de Mikel Arriola, la verdad, cuando todo se privatizaba y costaba miles de millones de pesos”. Mikel acababa de hacer una tarea espléndida al frente de la Federación Mexicana de Futbol: responsable, eficaz, sin protagonismos. México podía presumir –y lo hizo– un brillante y festivo Mundial, cuyo éxito no pocos habían puesto en duda. Sin embargo, Palacio Nacional lo devolvía a su pasado para presentarlo como un funcionario ineficaz y dejar flotando la sospecha de que se habría beneficiado con la “privatización” durante el breve periodo en que dirigió el IMSS, entre 2016 y 2017. Fiel a su estilo, Mikel no contestó. Ayer, treinta y tantos días después de aquello, le pregunté qué significaba la designación de México como uno de los cuatro países sede del Mundial Femenil 2031. “Es una gran noticia, particularmente buena para el país y nuestro futbol femenil”, me respondió todavía desde Zúrich con ecuanimidad. La presidenta Sheinbaum no dijo una palabra en la mañanera sobre esta noticia de primera plana, en México y más allá. Ni una siquiera sobre las mujeres.