Terminaba de retirar dinero anoche en un cajero de Madrid cuando escuché, a un par de pasos, un dulce: “Oiga, psst, lo seguimos todos los días”. Eran dos señoras de sesenta y tantos años que se identificaron como sinaloenses: una de Culiacán, la otra de Guasave. Se refirieron brevemente a mi trabajo, haciéndome sentir que no me quitarían tiempo. Me dijeron que estaban de paso y una de ellas musitó: “Es que Guasave está muy mal”. Referí ingenuamente el episodio del Chapo Isidro del fin de semana. Pero ella negó con la cabeza y completó con un contundente: “Todo está muy mal”. Quizá debí preguntarles si escucharon lo que Omar García Harfuch había dicho horas antes sobre un nuevo reforzamiento de seguridad en la entidad. Mejor que no lo hiciera. Habría quedado como el zorro de la fábula de Esopo que intenta convencer a un gallo, parado sobre su percha, de que baje a conversar con él, porque ha comenzado una gran tregua entre todos los seres vivos y los animales ya no se comerán, matarán ni perseguirán. El gallo le responde que es una muy buena noticia, pero que desde su percha alcanza a ver a una jauría de perros cazadores, feroces y hambrientos, que se aproxima. En ese caso, creo que me despido, mi buen amigo, dice el zorro, echando a correr, no vaya a ser que los perros desconozcan la noticia de la tregua universal.