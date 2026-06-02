Concordia para 180 millones de mexicanos

En medio de tanto desorden, México ha sido capaz de regalarse una extraordinaria obra de concordia. Si el Mundial 2026 necesitara un hecho interior que justificara su razón de ser, Al llamado paga la cuenta. Hablo del video para dar a conocer la lista de los 26 seleccionados que hace sentir desde las emociones que los mexicanos sabemos lo que somos, porque somos de aquí: el eco de un grito que empezó hace siglos y todavía no termina de salir, porque el México que cambia de rostro, de paso, de voz, nunca termina de inventarse. Y porque nuestro país no es un lugar fijo, sino algo que se lleva y abraza y que, cuando lo eliges, ya nunca te suelta. La Federación Mexicana de Futbol ha producido un poema audiovisual que transmuta el juego en un homenaje a sus niños, jóvenes y viejos; a las tradiciones y a la fraternidad. No hay frase o imagen que favorezcan o demeriten una causa política o social. Es un video —narrado por el cada vez más gigantesco Roberto Gómez Bolaños— que fortalece la mexicanidad sin petulancias, pero que mira al país desde la perspectiva del orgullo. Y que nos recuerda, quizá por primera ocasión de manera institucional y masiva, que somos 180 millones de mexicanos, no 130. Un hermoso canto de apoyo a la Selección en el que todos caben. En un momento en que a tantos les parece un sinsentido creer en algo común, Al llamado alcanza una cima de patriotismo y dignidad.