De entre todo lo que he escuchado, visto, leído en las últimas semanas, me quedo con la convicción que comparten periodistas y analistas lúcidos que, por edad, alcanzaron a sentir el franquismo, atestiguaron el nacimiento y la consolidación de la democracia española y la han vivido a plenitud durante medio siglo. Coinciden en que se juega mucho en la elección de hoy, pero no la democracia, ni la paz, ni el sistema político. Me gusta su forma de desdramatizar el momento. Y me parece la más certera. Porque España es una gran nación y la sociedad española debe ser una de las más admirables en el mundo; y porque Pedro Sánchez no es Hugo Chávez —¡por Dios!— ni la derecha extrema de Vox prefigura el retorno del fascismo de Franco —¡por Dios!—. España saldrá a votar por el final o la continuidad de Sánchez y la izquierda, tras ocho años de una gestión hoy muy cuestionada en temas sensibilísimos para el elector: vivienda, servicios públicos, migración, salarios bajos. El planteamiento opositor ha sido, sencillamente, ese: la pregunta de si en 2026 se vive mejor en el país que hace ocho años. El relevo, sin embargo, no es una opción amable para millones que ya no quieren a Sánchez, pero se resisten a dar su voto a la coalición del PP y Vox. Las encuestas indican que, aun así, la suma de las derechas alcanzará 47% de los votos, lo que les permitiría obtener los 176 escaños necesarios en el Congreso para alcanzar la mayoría y formar gobierno. Las calles de España eran una fiesta anoche, me consta: pacíficas, seguras, gozosas, horizontales, como casi todos los días. Seguramente lo seguirán siendo por un largo tiempo.