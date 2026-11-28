España volvió a darse un banquete de política y televisión a unas horas de las elecciones de mañana. La noche del jueves se celebró el debate entre los candidatos de los cuatro principales partidos. Igual que el de la semana pasada –entre los punteros, el socialista Pedro Sánchez y el líder del PP, el “derechista” Alberto Núñez Feijóo–, fue sintonizado por 71% de los receptores encendidos. Aunque esta vez con el añadido de que 82% de los jóvenes de entre 13 y 24 años que se encontraban frente al televisor veían el debate. Una cifra que rompe, así sea por una noche, la convicción generalizada de que esa generación es incapaz de congregarse y concentrarse ante un evento de esta clase. Excelentes fueron también los números de los entretenidos programas de posdebate de la noche del jueves y la mañana de ayer. Ayer, por lo demás, España se divertía o enfurecía con la expresión “calladita”, que Núñez Feijóo le soltó a la candidata del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau. Discutían sobre las inundaciones de 2024 en Valencia, que mataron a 230 personas, cuando Feijóo le dijo “y usted, calladita”, que en esa circunstancia pareció una orden machista para que guardara silencio. En sentido estricto, le estaba diciendo que ella se había quedado muda durante la tragedia. Pero no fue así como muchos lo entendieron y ya veremos qué tan caro le cuesta ese despiste. Como sea, qué gran espectáculo ver a los candidatos arrebatarse la palabra en más de cien ocasiones con razonable decencia. Se entiende por qué fue tan alto el rating. Los políticos y los profesionales mexicanos bien podrían echarle un ojo y, tal vez, tomar nota.