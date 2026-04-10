Después de producir el extraordinario cortometraje The Shooting (2025), Artículo 19 México y Grey México —ahora con la colaboración del diario La Unión— presentan Bullet Machine.

En los dos minutos y medio de esta nueva ficción sin ficción, se despliega la escena de la casa del periodista Ernesto sacudida por una ráfaga de disparos mientras él continúa tecleando una nota, un reportaje, en una laptop.

Su esposa salta de la cama, toma a las dos hijas —que lloran y gritan— y las resguarda bajo una mesa de la cocina. Desbordada, va al escritorio de *Ernesto y lo encara con un: “¡Güey, ya basta!”. Ernesto para de escribir y la balacera cesa. Hasta que, tembloroso, golpea una tecla y le responde a su mujer: “Se tiene que saber”.

En esa segunda metralla infernal, se sobreponen dos frases que condensan la metáfora fílmica: “Los titulares no deberían poner a nadie en la mira” y “En México, cada 14 horas un periodista y su familia son atacados por decir la verdad”.

Además de expresar lo que Artículo 19 denuncia como ineficiencia o indolencia de las autoridades ante las agresiones, Bullet Machine busca conseguir donativos —100, 200, 500 pesos— para sostener una labor que, como la de muchas organizaciones civiles, se ve amenazada por la hostilidad y la sobrerregulación oficial.

Nadie hoy tiene garantizada su sobrevivencia. Suerte y gracias de nuevo a Artículo 19 y Grey México.