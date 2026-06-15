Yucatán apuesta por reactivar el Mundo Maya

Darío Flota, secretario de Turismo de Yucatán, sacó sus colmillos de diente de sable y recuperó la Feria de Turismo del Mundo Maya, que dejó contentos a varios empresarios del sur de México y Centroamérica, pero, sobre todo, a los de Yucatán.

El renacimiento del K’íiwik fue una buena oportunidad para tratar de recuperar los viajes multinacionales por una de las regiones culturalmente más ricas del planeta, como es el Mundo Maya.

Sitios arqueológicos extraordinarios, enclavados en parajes hermosísimos de la naturaleza y pudiendo interactuar con los herederos de una cultura que sigue viva.

La idea no es nueva y los grandes impedimentos han sido la política y las asimetrías entre México y países como Belice, El Salvador y Guatemala.

Los temas de visados, las limitaciones a las libertades aéreas para que las aerolíneas puedan conectar varios países han echado por tierra hacer recorridos extraordinarios con facilidad y comodidad.

Ahí sigue habiendo muchas tareas pendientes; pero fue un buen paso el que hayan viajado a Mérida algunos de los profesionales de viajes más importantes que tienen interés en esa región.

Cuando Flota abrió la convocatoria se juntaron más de 500 de diversas partes del mundo, pero al final sólo hubo recursos para traer a 200, aunque todos con un potencial de productividad elevado.

Los que finalmente llegaron realmente poseían la fuerza para llevar turistas de diversas latitudes.

También la aerolínea TAR, además de las que ya operan en esa región, sigue con sus planes para tratar de conectar esa zona.

Los resultados no serán inmediatos y menos en el actual contexto de encarecimiento de la turbosina y del recorte que están haciendo prácticamente todas las aerolíneas para tratar de maximizar su rentabilidad.

Se trata, entonces, de un momento para resistir, esperar a que pase la tormenta económica y confiar en que para finales de año nuevamente la actividad turística pueda repuntar.

Por lo pronto, es positivo plantear nuevas rutas y productos hacia el futuro y el Mundo Maya puede dar la oportunidad para cumplir con los retos burocráticos pendientes para cuando el mercado recupere su vigor.

Mientras, le sigue yendo bien a Yucatán con la llegada de cruceros a Progreso.

Cómo ya se había comentado en este espacio, varias navieras cambiaron sus rutas por el Caribe y reemplazaron Mahahual por Progreso, luego de que Royal Caribbean compró el muelle de este último destino, con la idea de desarrollar también su parque Perfect Day que, como se sabe, fue cancelado por las autoridades mexicanas del medio ambiente.

Lo que sí es interesante es que ahora el propio Royal Caribbean está mostrando interés para llegar también a Progreso, pues ha crecido la demanda de salidas desde Galveston, precisamente para visitar diversos puntos de la región del Caribe.

Otros beneficiarios serán los cruceristas, pues, debido al incremento de la actividad de puerto, ya hay un proyecto en marcha del gobierno de Yucatán para hacer mejoras en la experiencia de llegada al muelle de Progreso.

No sólo habrá más espectáculos y atractivos para darle la bienvenida a los cruceristas, sino que también es previsible que pronto crecerá la oferta y la calidad de los negocios en ese puerto.

Con todo, Yucatán sufrió una contracción de alrededor de 10% en la llegada de viajeros foráneos en mayo pasado, que ha sido complicado para todos los destinos nacionales.