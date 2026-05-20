El turismo “insípido” de República Dominicana

David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, ha hecho un trabajo serio para posicionar a su país como el principal destino del Caribe y de paso ha criticado la falta de estrategias de promoción turística de México.

Este lunes, Francisco Madrid, académico especializado en Turismo de la Universidad Anáhuac, escribió que Dominicana se ha convertido en un “fiero retador del liderazgo turístico de los destinos de playa mexicanos”.

Dijo que entre enero y abril la llegada de turistas internacionales a ese país creció 11.1% y la llegada de estadunidenses 6.1% contra una caída de 8.4% en México.

Además, considera preocupante que Dominicana ya reciba 74% de los estadunidenses que llegan al Caribe mexicano, aunque como país recibe más o menos la tercera parte de los turistas totales que vienen a México.

La opinión de Madrid no es aislada, tampoco se puede negar el buen momento de Dominicana, pero, tras preguntarle a algunos empresarios turísticos mexicanos, que incluso tienen inversiones en Dominicana, en dónde es mayor la rentabilidad la respuesta sigue favoreciendo a México.

Es más difícil invertir aquí, los trámites son más complejos y en algunas regiones hay problemas de inseguridad, pero las debilidades de Dominicana no son pocas:

Está demasiado concentrado en el “todo incluido”, lo que limita las oportunidades de maximizar las inversiones a través de la creatividad; los márgenes de ganancias están estandarizados y básicamente dependen de operar y promover bien.

Su diversificación de producto es pobre, con algunas honrosas excepciones es un buen lugar para disfrutar de la playa, las albercas, para descansar, pero si se buscan experiencias de vida, naturaleza, riqueza cultural o gastronomía extraordinaria, está lejos de México.

También presumen que tienen el mayor ingreso turístico per cápita en América Latina, pero ello significa también hiperdependencia del turismo y si éste falla, todo el país está en problemas, lo que es complicado en un destino que periódicamente es azotado por huracanes y que sufrió como pocos en la pandemia.

La calidad de su servicio es menor al de México, algo en lo que incide también el “todo incluido”, pues limita la posibilidad de obtener buenas propinas.

En México, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), de 100 trabajadores, 13 se dedican directa o indirectamente al turismo y en Dominicana son 18.

México cuenta con un poderoso mercado interno al que le gusta viajar y una infraestructura y diversidad de productos superiores al de Dominicana.

Claramente hay mucho por mejorar en México, facilitar la tramitología, reforzar la seguridad, recuperar la promoción de la marca país son grandes pendientes, pero difícilmente este “fiero retador” lo seguirá siendo cuando cambien las condiciones cambiarias y geopolíticas.

DIVISADERO

IPW. En la Feria de Turismo de Estados Unidos, el IPW, que este año se realiza en Fort Lauderdale, Brand USA, presentó las cifras de llegadas de turistas internacionales a su país y México desplazó a Canadá, y ya es número uno.

Los pronósticos son que llegarán a 18.5 millones los visitantes mexicanos en 2026 con un crecimiento de 3 por ciento.

El fortalecimiento del peso contra el dólar, que está 20% arriba respecto a mayo de 2025, y la tolerancia de los viajeros nacionales a las declaraciones del gobierno de Trump contra México explican estos datos contra la caída de 25% en la llegada de canadienses a ese país.