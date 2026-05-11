Un relevo de común acuerdo en Asetur

El 26 de abril Roberto Monroy fue electo por unanimidad nuevo presidente de la ahora Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), en reemplazo de Bernardo Cueto, quien ahora como presidente saliente encabezó un periodo importante para esa organización.

No es un secreto la influencia que él tiene en este sector como secretario de Turismo de Quintana Roo, el estado turístico más importante de México, junto con Mara Lezama, la gobernadora de esa entidad.

Ellos impulsaron a Josefina Rodríguez como titular de la Secretaría de Turismo de México.

Bernardo Cueto, como presidente de Asetur, concretó el cambio jurídico para volverla una asociación, que ahora le ha permitido no sólo regularizar la participación económica de los estados, sino también sumar aliados del sector privado.

Hoy Asetur debe ser un factor clave para impulsar la actividad turística, en el entorno del distanciamiento que ha habido de la Federación hacia el turismo, sobre todo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Asetur, en el futuro, debería jugar un papel cada vez más importante en el impulso de la marca país, también desde allí se pueden gestar las alianzas cooperativas con la Secretaría de Turismo Federal y construirse una relación más provechosa con la iniciativa privada.

Cueto anunció que dejaría la presencia Asetur en una junta previa al inicio de la feria internacional de turismo de España (Fitur); entonces Monroy, como secretario de turismo de Michoacán, levantó la mano para sucederlo y buscó el apoyo de sus colegas.

Se trata de un funcionario que conoce bien la actividad turística, en la que lleva décadas, desarrollándose tanto como empresario, en posiciones en la ciudad de Morelia, como en la Federación y en su estado.

Su llegada se está concretando con el respaldo unánime de todos los estados, con lo que está cosechando otro de los legados de Cueto, que fue alentar la unidad en torno al turismo en un organismo donde hay funcionarios de la mayoría de los partidos políticos.

El turismo, por su carácter transversal, tiene relación con muchos sectores y también es un pivote de la actividad económica, por ello es tan relevante que no haya confrontaciones.

La transición, como tal, se dará en un evento que se realizará próximamente en Cancún, convocado por Cueto y, entre los retos que están por delante, hay que mencionar el Mundial de Futbol que llega ya el próximo mes.

La Sectur federal tiene ahora una bolsa de alrededor de 100 millones de pesos para realizar acciones de promoción y la Asetur podría tener una participación activa para maximizar el uso de esos recursos, que son muchos o pocos de acuerdo al cristal con que se mire.

Pocos porque un solo destino como Las Vegas tiene fondos 10 veces superiores para promoción, y muchos porque, si no se demuestra que son usados para impulsar la actividad económica de México, en el mejor de los casos ya no habrá un presupuesto incremental y, en el peor, podrían quitarse otra vez.

Hoy la actividad turística de México enfrenta grandes retos, tanto por la situación política internacional como por la relación con EU, que es su principal mercado emisor de viajeros. A finales de este año habrá nuevos elementos para evaluar el desempeño del turismo mexicano y tanto la Sectur como Asetur tienen una responsabilidad importante respecto al que podría esperarse en 2027.