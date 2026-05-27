Las redes y Trump golpean al turismo de EU

La impunidad con que mienten algunos generadores de contenido de las redes sociales se ha convertido en un problema para el turismo estadunidense y esta situación se ha agravado con un presidente como Donald Trump.

Medios como The New York Times, incluso, han desarrollado una metodología para registrar las mentiras del mandatario, dichos falsos que frecuentemente son magnificadas por las redes.

La semana pasada, en el IPW que es la principal feria de turismo de Estados Unidos, Geoff Freeman, presidente de la Asociación de Viajes de Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés), presentó la iniciativa Get Facts, Get Going.

Se trata de un trabajo conjunto con Brand USA, para ofrecer información correcta que influye en las decisiones de compra que toman los viajeros, apoyada en una campaña de publicidad.

En palabras de Freeman: “Busca combatir narrativas negativas, mostrando experiencias reales de viajes internacionales y enfatizando hospitalidad, seguridad y autenticidad”.

No lo dijo así, pero el presidente Trump ha hecho múltiples declaraciones, por ejemplo sobre aumentar el precio de la visa de Estados Unidos o incrementar los requisitos para obtenerlas que no se han hecho realidad.

Entre las preguntas que responde la plataforma, están si es cierto o no que los viajeros internacionales tendrán que pagar 2 mil dólares por la visa de ese país y la segunda se refiere a si pueden las autoridades migratorias revisarles los celulares.

Las noticias falsas contribuyeron a que la llegada de viajeros internacionales a Estados Unidos haya decrecido 5.5% anual en 2025.

Obviamente hay otros factores, los canadienses siguen sin perdonarle que le haya propuesto a su primer ministro convertir al segundo país más grande del mundo en “una estrella” de la bandera estadunidense.

O los daneses siguen velando las armas, ante la insistencia de comprarles la isla más grande del mundo y fría del mundo, que se llama Groenlandia.

Un problema que seguirá existiendo a pesar del esfuerzo estadunidense de Gets Fact Gets Going, es que mucha gente no lee la información oficial y seguirán dándole peso a TikTok, Instagram o X.

Un ejemplo son las alertas de viajes, pues sin los warnings que el gobierno de Estados Unidos publica sobre México, difícilmente seguiría siendo su principal destino.

Nada le quita el mérito a ese esfuerzo, un primer paso que reconoce la necesidad de facilitar el acceso a información de calidad respecto a los viajes en este mundo de las “realidades paralelas”.

DIVISADERO

Footgolf. Pocos han escuchado de este peculiar deporte, que combina uno de los más elitistas con otro que es el más popular.

El hecho es que del 27 de mayo al 7 de junio se llevará a cabo el Mundial de Footgolf en Acapulco y se espera una derrama de 300 millones de pesos, la mitad de los cuales se quedarán en el puerto.

Una buena iniciativa de Sectur con el apoyo de dos instituciones financieras que operan en México.

¿Cordobés o chino? Carlos de Córdova, el dueño de Más Comunicación, fue contratado por la Secretaría de Turismo para hacer las actividades de promoción de la gira por China de su titular, Josefina Rodríguez, por ese país.

Todo un logro haber cerrado el primer contrato con cargo a la partida de 100 millones de pesos para promoción, que comenzó a ejercerse con la visita de la funcionaria a Shanghái.