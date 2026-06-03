Recortan aerolíneas más de 10% oferta de asientos a México

Hasta ayer, el Instituto Nacional de Migración no había dado a conocer las cifras de llegadas de viajeros internacionales a México al cierre de abril; pero los datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que dirige Raúl Revuelta, son significativos.

El promedio de sus 12 aeropuertos mostró un decremento de 6.3%, Puerto Vallarta, Tijuana y Los Cabos tuvieron decrementos de 17%, 10.5% y 8.1% sumando a mexicanos y extranjeros.

En la llegada de viajeros internacionales, las bajas fueron de 10.9% en Tijuana; 23% en Puerto Vallarta y 9.7% en Los Cabos.

En Montego Bay, Jamaica, el aeropuerto operado por GAP fuera de México registró una disminución del 22%.

Pero de todas estas cifras, una llama mucho la atención y es que el Cross Border Express, el puente estéril entre Tijuana y San Diego que dirige Jorge Goytortúa y que lleva años acumulando éxitos y crecimientos asombrosos, tuvo una baja de 10.3% en abril y de 11% en el primer cuatrimestre contra el mismo periodo de 2025.

Esta situación complicada se explica por un conjunto de hechos que, por su magnitud, todavía no son una “tormenta perfecta”; pero sí están pasando de ser “chubascos” aislados, para volverse un “aguacero torrencial” en toda forma.

Los componentes son los siguientes:

El precio de la turbosina, que representa alrededor de la tercera parte de los costos fijos de las aerolíneas, se ha incrementado más o menos 50% por el conflicto bélico que iniciaron Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

El 22F, día en que fue abatido El Mencho por las Fuerzas Armadas de México, fue el detonador de la imagen de inseguridad que hoy pesa sobre el país en general y sobre entidades como Jalisco y Baja California en particular.

El peso se ha apreciado frente al dólar casi 4% en lo que va del año y más de 8% en los últimos 12 meses, lo que ha vuelto a México más caro.

Por todo esto, las aerolíneas están recortando su oferta de asientos, para aplicar una fórmula que les ha dado buenos resultados en el pasado: menos asientos disponibles y, por tanto, ajustes en lo gastos; boletos más caros para quienes están dispuestos a pagarlos y cierre de rutas poco rentables.

Según datos que se desprenden de OAG, que hoy se llama Aviation Analytics y que antes era la Guía Oficial de Aerolíneas, en el primer cuatrimestre del año la caída de asientos en el Aeropuerto de Tijuana fue de 7.5% acumulado, pero Puerto Vallarta se llevó el campeonato con -15%.

En el primer cuatrimestre de abril, la caída de turistas internacionales a Tijuana sumó -7-7%; -3.9% a Los Cabos y -11.3% a Puerto Vallarta; lo que está padeciendo el principal destino turístico de Jalisco sólo fue superado por Manzanillo con -12%, pero en el primer caso sumaron 314 mil viajeros menos y en Colima sólo 12 mil.

Comparto un dato que todavía no es oficial, pero que una fuente bien informada me dio como bueno, y es que en mayo el número de asientos disponibles bajó 10.5% contra 10% en abril en Tijuana, así es que el problema sigue.

Una crisis se gesta con elementos que no son predecibles y viene el “respiro” del Mundial, pero ya hay elementos para afirmar que 2026 no será un gran año para el turismo.