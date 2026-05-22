ONG sorprenden y toman mal parado a Royal Caribbean

La cancelación del proyecto del parque Perfect Day de Royal Caribbean, cuya vicepresidenta para América Latina es Itzel Valdés, es un nuevo golpe al ya deteriorado ambiente de inversiones en México, precisamente la misma semana en que Moody’s le rebajó la calificación crediticia a la deuda soberana.

En este mundo donde la memoria no es un atributo importante, pocos recuerdan que la presidenta Claudia Sheinbaum apoyó el proyecto poco después de haber asumido el poder y que también obtuvo el respaldo del titular de Economía, Marcelo Ebrard, y de las autoridades estatales y municipales en Quintana Roo y Othón P. Blanco.

Además, Royal Caribbean no inició una inversión que superaría los dos mil millones de dólares como quien abre una tiendita; así es que contaba con los permisos ambientales y estaba atendiendo los trámites que son tan complicados en México.

Fue entonces que aparecieron ONG como Selvame y Greenpeace, que demostraron nuevamente su capacidad para inventar causas falsas y que a la larga también les significa dinero conforme a su modus operandi.

Cuando empezó la campaña en contra del parque, Royal Caribbean tampoco tuvo la capacidad de hacer un manejo efectivo de comunicación y para atender la crisis; cuando intentaron transmitir que sí tenían los permisos y que el parque sería construido sobre una zona ya impactada, lo hicieron de forma tímida y demasiado tarde.

Mahahual era conocido turísticamente por su puerto de cruceros que desarrolló el empresario Isaac Hamui y antes de vendérselo a la naviera, ya lo había impactado con albercas, juegos y toboganes, sobre lo que ahora se planeaba edificar otros más grandes y modernos.

Ya después de la cancelación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, que encabeza Alicia Bárcena, la naviera difundió un tímido mensaje señalando que: “Seguimos creyendo en México y nos sentimos optimistas respecto al potencial de llevar adelante nuestra inversión responsable”.

Pero también decidieron no dar entrevistas, como si tuvieran algo que ocultar, lo que sólo contribuirá a que crezcan las especulaciones en lugar de optar por la transparencia y la defensa de sus derechos.

La noticia ha sido muy mal recibida por los miembros de Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, que comanda Michel Paige, y ya se habla de que no hay condiciones para construir nuevos muelles de cruceros en México, por lo menos en los próximos cuatro años.

También preocupa descubrir que funcionarios como Bárcena, que trabajan a las órdenes de la Presidencia, pueden tener su propia agenda y poner a Greenpeace por encima de una decisión de gobierno que llevaría desarrollo y empleos al sur de Quintana Roo.

Divisadero

Asetur.— Hoy en una reunión en el hotel Nizuc de Cancún Roberto Monroy, titular de Turismo de Michoacán, recibirá la presidencia de la Asociación de Secretarios de Turismo de México que deja Bernardo Cueto.

Este último dotó de personalidad jurídica a la Asetur y generó varias alianzas con la iniciativa privada que fortalecerán su capacidad de acción.

Cueto rendirá precisamente un informe de actividades y Monroy dará a conocer su plan de trabajo.

Michelin.— De los tres nuevos estados que ahora son revisados por la guía francesa, el ganador fue Yucatán con tres restaurantes con una estrella, contra dos de Jalisco y ninguno de Puebla. Además, tanto Jalisco como Yucatán sumaron, respectivamente, un restaurante con una estrella verde.