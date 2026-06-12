Las expectativas del turismo por el Mundial van a la baja

Como que cuidar las formas y dar muestras de amistad no es el fuerte de nuestro poderoso vecino del norte, socio y coanfitrión del Mundial.

Aunque en la lógica del Departamento de Estado de Estados Unidos difundir una alerta de viajes sobre un país que está recibiendo a decenas o quizá cientos de miles de estadunidenses es parte de su responsabilidad; hasta parece “mala leche” por lo puntillosos que fueron.

De las tres entidades donde se jugarán los partidos que le tocaron a México, la Ciudad de México y Nuevo León quedaron en el nivel 2 de las alertas, lo que significa: “Tenga mayor precaución” y cuídese de algunos “detallitos” como el “terrorismo, la delincuencia y los secuestros”.

El que de plano salió terrible fue Jalisco, ubicado en la categoría 3 que significa: “Reconsidere su viaje”, es decir “si puede ni se acerque”.

Ya sabemos que las alertas de viajes son más o menos como una forma de curarse en salud, salvo en el nivel cuatro que sí tiene implicaciones legales como perder la cobertura de algunos seguros, lo que sucede en Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Pero si la empatía del gobierno estadunidense deja mucho que desear, los primeros datos duros de las ocupaciones hoteleras esta semana en la Ciudad de México y la que sigue en Jalisco, donde el 18 se jugará el México-Corea del Sur, están lejos de los espejitos de colores que vino a vender la FIFA.

En la capital, la ocupación hotelera hasta el miércoles andaba en 65% y se espera que jueves y viernes llegue a 85%, muy lejos de los llenos totales.

Algunos hoteles selectos del área de Polanco lograron ocupaciones arriba del promedio y tarifas incrementales de entre 50 y 70% para el día de la inauguración y el siguiente.

Muy muy lejos de los llenos alcanzados con la competencia de Fórmula 1 o los megaconciertos de algunos de los artistas más celebrados.

En donde la situación es casi de desastre es en Jalisco, pues esta semana la ocupación está por debajo de 50% y la expectativa para el día del partido de México es que suba unos puntos arriba de 60 por ciento.

Las tarifas de los hoteles de lujo también han aumentado 40%, pero de ninguna manera habrá elementos para echar las campanas al vuelo.

Incluso así, este julio significará un respiro para el turismo de las sedes mundialistas de México, pero los retos para la segunda mitad del año están lejos de haber sido resueltos.

DIVISADERO

Royal Caribbean.— La naviera que acaba de recibir un duro golpe, luego de que la Secretaría del Medio Ambiente les canceló la construcción de su parque Perfect Day en Mahahual, está actuando con cautela y sin estridencias.

El muelle de cruceros que es de su propiedad sigue operando y ahora están revisando lo que tienen que hacer para atender los problemas que vio el gobierno federal.

Una de las lecciones inmediatas es que debieron haber socializado las acciones que habían venido haciendo a favor de la población, como mover el centro comunitario para que los habitantes no tengan que recorrer grandes distancias.

También el desarrollo de una planta potabilizadora de agua, así es que fortalecer su imagen es una de las tareas para el futuro inmediato.