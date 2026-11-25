Mañana jueves inicia en Tampico el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que coincide con el aniversario 25 desde que se creó cuando Leticia Navarro era la secretaria de Turismo.

Navarro ocupó la titularidad de la Sectur por un tema de cuota de género, los empresarios más relevantes del ramo querían a John McCarthy, pero llegó ella luego de desempeñar una exitosa trayectoria como mujer de negocios.

Sumó a dos subsecretarios de alto nivel, Eduardo Barroso y Francisco Madrid, y los tres desarrollaron este exitoso programa que hoy carece de recursos federales por lo que la actual secretaria, Josefina Rodríguez, juega con una baraja muy diferente.

El año pasado invitó a Carlos Ávila como director general del programa y Rodríguez ha pedido un “tablero de control”, para que los 177 Pueblos Mágicos sepan en qué lugar de evolución están y lo que deben hacer para mejorar y crecer.

Ya el anterior director Marte Molina, los había clasificado en tres categorías que eran los desarrollados, los de avance medio y los que estaban más rezagados.

La política siempre ha sido la “enfermedad” a la que se ha enfrentado el programa, pues parafraseando al viejo lema “no son todos los que están” debido precisamente a diversas presiones.

Muchos pueblos entraron porque los gobernadores y gobernadoras u otros “prohombres” o “promujeres” le torcieron la mano al secretario de Turismo en turno o de plano al presidente, quienes los incluyeron a la fuerza hasta sumar 177 cuando muchos carecen de méritos.

Hoy Ávila ha identificado qué características tienen esos aproximadamente 50 pueblos que reciben 80% de los visitantes, para que los demás sepan lo que deben hacer y qué les falta para poder competir más exitosamente.

En este encuentro habrá un área de negocios y Sectur participó en la capacitación, para que los prestadores de servicios aprovechen la asistencia de varios cientos de compradores.

Además, habrá un programa interesante de ponencias, que aliente una conversación seria sobre los temas para seguir desarrollando a los Pueblos Mágicos.

Euroamérica, de César García Pavón, fue responsable de montar los stands de los 177 pueblos más los de algunos socios comerciales como BBVA, ETN, Bancomext y Fonatur con un criterio de sostenibilidad, así es que habrá mucho diseño y cartón reutilizable.

El arranque es prometedor, pero dependerá de que los pueblos y los estados hagan su chamba, para que los más rezagados atraigan más visitantes en el futuro.

DIVISADERO

Aversión al riesgo. La subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas, a diferencia de los empresarios y competidores exitosos en vez de tolerancia, sufre de “aversión al riesgo”.

Todavía en su anterior posición en Sectur, un grupo de diputados le planteó la importancia de reformar el artículo 58 de la Ley General de Turismo, para aplicar en Airbnb, hoteles y autobuses varios protocolos de protección a los menores.

Fiel a su estilo, ella trató de disuadirlos porque su principal interés no es dar resultados, sino cuidar su trabajo, pero la presidenta de la Comisión de Turismo, Tania Palacio, impulsó la reforma, la pasó al pleno, se aprobó y se publicó en el Diario Oficial sin reglamento y con efecto inmediato.

CANAPAT y la ANCH ya se quejaron con la secretaria Rodríguez, por el temor de que los sancionen al incumplir un artículo confuso; mientras Desplas ya se lavó las manos y otra vez aventó una “papa caliente”.