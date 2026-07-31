Empresarios turísticos apoyan estrategia contra el sargazo

Las inversiones públicas por alrededor de dos mil millones de pesos que anunció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el sargazo en el Caribe mexicano son sólo el primer paso para enfrentar una problemática de largo plazo.

Desde el miércoles por la tarde, empresarios turísticos y dirigentes hoteleros estuvieron en Palacio Nacional para detallar el programa que se anunció ayer en la mañanera.

La primera instrucción de la mandataria fue compilar una guía con las mejores prácticas para atender una situación que inició hace casi una década y que se ha ido complicando en la región.

Desde que la macroalga trascendió el mar de los sargazos y comenzó a expandirse, el problema no ha hecho sino crecer, pues se vincula con el cambio climático, el contacto con aguas que ofrecen nuevos nutrientes y el comportamiento de las corrientes marinas.

Las autoridades federales trataron de hacer un benchmarking en los destinos que están resolviendo esta problemática y se toparon con la sorpresa de que ni en Miami ni en Puerto Rico ni en Jamaica ni en Dominicana hay una solución definitiva.

De hecho una de las estrategias más seria la trae el grupo Palace, de José Chapur, un proyecto en el que esta empresa está invirtiendo alrededor de 30 millones de pesos al año, pero también hay fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.

La particularidad es que retiran las algas, tanto en el mar como en la playa, y después hay un proceso de secado, para separar los restos de este organismo de la arena para regresar esta última a las playas.

En Miami hay un mayor uso de maquinaria pesada, pero el problema es que no están reponiendo la arena, por lo que los destinos de Florida pueden enfrentar en el corto plazo un problema de erosión.

Además de los presidentes de las asociaciones de hoteles de Cancún y la Riviera Maya; entre los empresarios que estuvieron dialogando con las autoridades en Palacio Nacional, hay que mencionar a José y Gibrán Chapur, del grupo Palace; a Daniel e Iván Chavez, de Vidanta; a Carlos Berdegué, de hoteles El Cid; a Felipe Chico, de Asur y Promecap; a Jacobo Elman y Eduardo Melo.

La presencia de estos personajes, que representan varios puntos del PIB turístico, revela la magnitud de esta problemática.

Las primeras etapas de este trabajo de contención del sargazo deben llevar en el futuro próximo a identificar cuáles son las opciones reales de lo que se puede hacer con los deshechos de este organismo

En ese sentido han llamado la atención plantas de biofertilizantes y biogás como Carbonwave; RubisCO2 y CISEC que ya están haciendo esfuerzos para que se generen productos derivados con valor en el mercado.

Nuevamente, la participación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que dirige Sebastián Ramírez, está siendo relevante ya que cuenta con el andamiaje jurídico, los ingenieros y recursos para intervenir en situaciones como ésta.

Además, como un funcionario que no sólo habla el lenguaje del turismo, sino que cuenta con una red de relaciones en el sector que comenzó a tejer desde que fue subsecretario del ramo; sin olvidar que tiene vínculos cercanos de años con la presidenta Sheinbaum.

No es extraño que en este año retador, los empresarios del Caribe mexicano estén destacando que el sargazo ya está siendo atendido con una “política de Estado”.