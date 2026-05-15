Un año retador para el presidente del CNET

Este miércoles en la mañana los miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside José Medina Mora, se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum para llevarle propuestas sobre los diferentes sectores agrupados en esa organización.

El diálogo con el sector privado sigue fortaleciéndose y los planteamientos de Medina Mora han sido bien recibidos en Presidencia.

Antonio Cosío, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) fue con un planteamiento que nuevamente revela cuál es la necesidad más importante del sector y la resolución, por supuesto, la promoción.

De hecho, no utilizó esta palabra que está casi satanizada por el gobierno actual, debido a la imagen de excesos que, en 2019, derivó en la liquidación del CNET.

Así es que más bien Cosío habló de la necesidad de impulsar la marca México, que es ciertamente el talón de Aquiles del turismo mexicano, ante la intensa competencia a nivel internacional.

Ahora no se refirió a una cifra específica como cuando Luis Barrios, director ejecutivo de las cadenas de Hoteles City Express, le pidió al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador mil millones de pesos.

Tampoco de regresarle al turismo los fondos del derecho de no residente, que fue creado precisamente para impulsar la actividad turística.

Lo que planteó Cosío es utilizar los excedentes fiscales provenientes del turismo para invertirlos en promoción.

Es una propuesta técnica sofisticada y de Palacio Nacional salió con la aceptación de Sheinbaum con el propósito de que el CNET haga un estudio más a fondo y detallado sobre de qué orden serían esos recursos y cómo se medirían los beneficios para el país.

Por cierto, el CNET está invirtiendo en más información de calidad, pues además del trabajo que ya realiza Cicotur Anáhuac, el organismo que dirige Francisco Madrid en Cancún, ahora también están por contratar otros esfuerzos que realizará la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac en su campus de Ciudad de México.

José Ángel Díaz Rebolledo, su director, está planteando hacer un pizarrón o dashboard a partir de temas de percepción especialmente sensibles para el turismo, a los que se dará seguimiento a través del llamado social listening o escucha social.

Con las herramientas tecnológicas existentes se sabrá, por ejemplo, qué asuntos están destacando sobre seguridad en diversos mercados, esto a través de la participación en las redes sociales.

Hoy una noticia que es motivo de preocupación para el turismo es que la programación de asientos disponibles para los principales destinos turísticos se está reduciendo de manera importante en las aerolíneas internacionales para este próximo verano.

Para entonces se anticipa una disminución relevante en los asientos disponibles para destinos como Los Cabos, Cancún y Puerto Vallarta, que son del orden de 17% en los dos primeros casos y de 32% en el tercero.

Aunque no está cuantificado con precisión, estos datos recopilados por la Anáhuac, señalan que el factor más relevante es el incremento del precio de la turbosina, derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Para el caso específico de México, también está afectando el encarecimiento del peso frente al dólar, ya que económicamente vuelve menos atractivo a los destinos nacionales para dos de sus mercados más relevantes: Estados Unidos y Canadá.

Cosío le está dando una dinámica nueva al CNET y en su primer año como presidente ya están apareciendo retos muy relevantes.